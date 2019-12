De Ziua Națională a României, scriitoarea Tatiana Țîbuleac a primit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler

13:20

Parascovia Zolotco are 64 de ani și este pensionară de câțiva ani. Deși e la odihna bine meritată, încă este încadrată în procesul de predare ca profesoară în Liceul Teoretic din Boșcana, raionul Criuleni. „Activez deoarece vreau să-mi realizez visele din tinerețe”, spune Parascovia, Iată ce vise are femeia peste un an și ce-și dorește […]