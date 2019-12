Accident teribil în Rusia: 15 oameni au murit, după ce un autobuz a căzut într-un râu // VIDEO

12:40

Activitățile artistice în Piața Marii Adunări Naționale vor începe de la ora 17.00, cu spectacolul „Reverie de iarnă”. În perioada 2-24 decembrie, în PMAN va activa caruselul și alte dispozitive pentru distracția maturilor și a copiilor. Vor fi amenajate pavilioane foto, vor fi actori costumați în Moș Crăciun, animatori etc. Târgul de Crăciun din acest an va fi organizat în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, iar inaugurarea evenimentului este programată pentru 21 decembrie, or...