Recomandări #diez. Iată evenimentele la care poți să mergi în decembrie – cea mai frumoasă și magică lună a anului

09:00

Forumul Regional „Profesorul de informatică – Ambasador IT Nord” a fost organizat, în premieră, miercuri, 27 noiembrie la Complexul VISPAS și a reunit circa 200 reprezentanţi ai mediului de afaceri din domeniul IT; cadre didactice şi ştiinţifico-didactice de la instituţiile de învăţământ general, profesional tehnic şi superior din regiunea de nord a Republicii Moldova. Articolul Forumul Regional „Profesorul de informatică – ambasador IT Nord” a adunat circa 200 de oameni de afaceri și profesori la o masă de discuții apare prima dată în #diez.