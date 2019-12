Ion Ceban anunță un program intens în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia lansării Pomului de Crăciun

14:30

Zilele trecute, Echipele mobile ale serviciului Vamal au retinut in flagrant un coleg de-al lor, Gârnet Constantin (șef de tură la Giurgiulești) cu un lot de 1100 de pachete de țigări pe care a încercat sa le treacă prin contrabanda in România.Îndată după asta, colaboratorii operativi au primit însă ordin sa tacă despre acest caz simtomatic de la șefii lor tolerați și «întăriți» in vama de către fosta guvernare (umbrela acestor șefi era oferită de ministra Gavriliță împreuna cu soțul ei și Andrei Năstase).Frica ca aceasta informație ar putea fi difuzată in public e lesne de înțeles, or ea nu face decât sa confirme eficiența guvernarii Harvard in lupta cu contrabanda și exterminarea schemelor, precum și ar putea grăbi numirea unui nou șef la Vamă punând punct astfel “interimatului de aur” – situație extrem de convenabila pentru mafia vamala despre care am mai scris pe scheme. Anume prin faptul ca interimatul este convenabil mafiei vamale se explica și tărăgănarea de cinci luni privind numirea unui șef al Serviciului Vamal, trucarea, anularea și amânările concursului pentru șefia la Vama, operate cu buna știință de echipa lui Gavriliță.Dupa cum am scris mai sus, simtomatic cazul lui Gîrneț este pentru ca acesta, spun informațiile operative se ocupa de contrabanda încă din 2011, iar despre aceasta știau șefii lui, care aveau un procent gras din asta.sursa: scheme.md