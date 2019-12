Ion Ceban anunță un program intens în Piața Marii Adunări Naționale, cu ocazia lansării Pomului de Crăciun

10:10

„Eu mi-am depus demisia. A fost un act unilateral. Au vorbit fiecare dintre colegi. Unii au considerat că e necesar schimbarea conducerii partidului. Am considerat că sunt un preşedinte responsabil care vrea să iasă pe uşa din faţă şi acest lucru trebuia realizat”, a afirmat Viorica Dăncilă, marţi, la finalul unei şedinţe CEx care a durat circa şase ore, potrivit sursei citate.Întrebată dacă îi pare rău că a candidat la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă a răspuns: „Am făcut tot ceea ce am putut. Nu nu îmi pare rău de acest lucru. Eu cred că trebuie să luăm în calcul şi condiţiile în care am candidat. Să luăm în considerare că în 2014 niciunul nu era în funcţie. Mă bucur că PSD a obţinut totuşi voturile pe care le-a obţinut în 2016”.Marcel Ciolacu este preşedinte interimar al PSD, după demisia Vioricăi Dăncilă şi a întregului Birou permanent al partidului.