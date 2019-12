Ceban: Pot oferi un teren pentru construcția unei săli de judo

19:30

Vremea e încă frumoasă pentru perioada asta din an și poate că nu te-ai grăbit deja să-ți montezi anvelopele de iarnă. Dar, după ce o faci, ar fi bine să știi și cîteva trucuri legate de pornirea motorului în anotimpul rece. Ca să n-ai probleme. În caz că nu știai mașina ta și motorul se comportă altfel la temperaturi sub zero grade. Uleiul, de exemplu, nu mai are aceeași vîscozitate, piesele „joa