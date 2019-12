Ambasadorul SUA în Moldova crede că alianța PSRM-ACUM avea „potențial”

11:30

Desi la sfarsitul lunii este Sfantul Andrei si usturoiul are intrebuintarile lui cu prilejul acestei sarbatori, nu acesta este motivul pentru care usturoiul n-ar trebui sa-ti lipseasca de sub perna.Usturoiul este unul dintre cele mai sanatoase alimente. Bogat in nutrienti, acesta are multiple proprietati medicinale: antibacteriene, antivirale, antifungice. Usturoiul poate preveni si trata bolile de inima, diabetul, diareea, hipertensiunea arteriala, infectiile cu ciuperci, gripa, ntepaturile de insecte, raceala, durerile de urechi, bolile de piele, tuse, durerile de cap, de incheieturi, hemoroizii, astmul si lista poate continua.