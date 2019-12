ISIS a revendicat atacul terorist de la London Bridge

18:10

Mama naturală a copilei a abandonat-o din pricina stării ei, iar apoi, nu mai puțin de 20 de familii care voiau să adopte copii „normali” au refuzat-o, a notat Mirror. Luca Trapanese a primit custodia micuței Alba, care avea doar 13 zile. „De la vârsta de 14 ani am participat fost voluntar și am lucrat cu persoane cu dizabilități și am simțit că am experiența necesară să mă descurc cu ea. Când am ținut-o prima oară în brațe, am fost foarte fericit. Am simțit că este fiica mea! Atunci a fost prim...