Veteranii care s-au alăturat detașamentului AMVVD în blocul de la parada militară dedicată Zilei Naționale a Românei ! ONOARE SI RESPECT!

Au crescut în șase ani cât alții în zece, au muncit cot la cot, de la soldat la ofițer, de la militar la civil, ca VOLUNTARI, zile și nopți. Au avut destule momente tensionate, au primit răutăți gratuite, au plâns, au ajutat, au construit, au zâmbit, s-au bucurat împreună ca o mare familie. Au fost uniți și au reușit lucruri mărețe. Anul acesta, după șase ani de muncă, au reușit iar să scrie și o filă de istorie. Da, AU REUȘIT să fie prima asociație din România care defilează la Parada militară din 1 Decembrie. Este al doilea an consecutiv în care Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” (A.M.V.V.D.) a reușit să defileze de Ziua Națională a României, este singura asociație care a sris o filă de istorie fiind primită în blocul de paradă. Astăzi vă prezentăm câțiva militari români care fac parte din detașamentul AMVVD 2019 pentru parada de la București dedicată Zilei Naționale a Rămâniei: RAUL SIMON – președintele sucursalei AMVVD Bacău, plutonierul adjutant a facut parte din batalionul 53 comamdo „SMARANDA Brăiescu” din Bacău. Are patru misiuni externe în teatrul de operații Afganistan, din care ultimele două au fost alături FOS. Militarul veteran devenit membrul al asociației încă de la început și luptă cu AMVVD pentru construirea CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REFACERE pentru VETERANI (CRRV-AMVVD). „Anul trecut am fost doar spectator și, nu pot să omit experiența și momentele unice, cred eu, prilejuite de participarea AMVVD, în anul 2018, la Parada Militară cu ocazia Zilei Naționale a României - sărbătorirea Centenarului Marii Uniri. A fost un moment special, plin de încărcătură emoțională și mândrie militară. Anul acesta am hotărât să fac parte din detașamentul AMVVD ce va trece mâine pe sub Arcul de Triumf”, afirmă militarul veteran Raul Simion - președintele sucursalei AMVVD Bacău. DUMITRU FLOREA – președintele sucursalei AMVVD Suceava, caporalul a făcut parte din Batalionului 151 Infanterie „Lupii Negri”. Militarul veteran a participat la patru misiuni în Afganistan (2005, 2008, 2013 si 2017) și la exercițiul multinational din Germania. La ultima misiune din teatrul de operații Afganistan, pe 5 august 2017, a fost rănit. De când s-a întors acasă continua să lupte alături de AMVVD, la inceput ca membru si vicepreședinte în sucursala AMVVD Iasi și de trei luni ca președnte al sucursalei AMVVD Suceava, pentru contruirea CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REFACERE pentru VETERANI (CRRV-AMVVD), pentru imaginea militarului veteran roman, pentru cunoasterea și recunoasterea de catre copiii tării a eroilor teatrelor de operații. „Pentru noi, AMVVD, este un vis împlinit, realizăm visul tuturor veteranilor, visul camarazilor ce i-am pierdut în teatrele de operații, de care nu putem să uităm, deoarece ei fac parte din istoria noastră, din încercările noastre de a aduce pacea şi liniştea, din ceea ce suntem azi şi vom fi mâine!”, declară miitarul veteran rănit Dumitru Florea - președintele sucursalei AMVVD Suceava. MARIUS BARBU – președintele SUCURSALEI AMVVD VRANCEA, plutonierul major a fost rănit de schije, în anul 2008, în Afganistan în urma unui atac cu armament ușor și aruncătoare de grenade. Militarul făcea parte din Batalionul 300 Infanterie „Sfântul Andrei”. În același incident Marius Covrig şi-a pierdut viaţa, iar alţi doi militari au fost răniți. A primit titlul de CETĂȚEAN DE ONOARE al orașului Râmnicu Sărat și a fost decorat inclusiv de președintele României, la începutul acestui an, cu „Meritul Sportiv” clasa a III-a. Veteranul, luptă și acum, se antrenează pentru Jocurile Paralimpice, probele de ciclism, volei și tir cu arcul și alături de AMVVD pentru construirea CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REFACERE pentru VETERANI (CRRV-AMVVD). „Pentru o țară frumoasă de care suntem mândri, pentru acest tricolor pe care îl purtăm în suflet și-l cinstim de câte ori avem ocazia, pentru copiii noștri, pentru acest neam LUPTĂM noi, AMVVD.”, declară Marius Barbu – presedintele sucursalei Vrancea. ANDREI LINESCHI – membru AMVVD, caporalul are doua misiuni în Afganistan (2012 și 2015) și a făcut parte din din Batalionul 811 Infanterie "Dragonii Transilvani". În data de 20 septembrie 2015, în Afganistan, pe când era în patrulă a fost grav rănit alături de alți doi camarazi. După prima intervenție de urgență, o operație unde a rămas fară un rinichi a fost trimis în Germania. Întors acasă a continuat să rămână în armată și, anul acesta, alături de președintele sucursalei AMVVD Suceava, unde este parte a Consiliului Director, dezvoltă cu convingere sucursala și luptă pentru construirea CENTRULUI DE RECUPERARE SI REFACERE pentru VETERANI (CRRV-AMVVD). ION ICHIM – membru AMVVD, Sergentul făcea parte din Batalionul 811 Infanterie "Dragonii Transilvani" când a fost rănit de schije, în Afganistan, în urma unui atac cu mașina capcană, în anul 2015. În acelasi incident alți doi militari au fost răniți. A fost decorat cu "Emblema de onoare a Forțelor Terestre" în anul 2015 și cu „Emblema de merit - În slujba Păcii cls a III a” în anul 2016. S-a alăturat de la începutul înființării sucursalei AMVVD Suceava și, alături de camarazi luptă pe frontul de acasă pentru construirea CENTRULUI DE RECUPERARE SI REFACERE pentru VETERANI (CRRV-AMVVD). IONEL ALEXE –membru AMVVD, caporalul a fost rănit în anul 2011, în Afganistan. Militarul a suferit leziuni la nivelul antebrațului stâng, cotului drept, la nivelul toracelui și la nivelul genunchilor. În timp ce executa o misiune de patrulare, vehiculul în care se afla a trecut peste un dispozitiv exploziv improvizat, care a aruncat mașina în aer și a provocat rănirea gravă a trei militari din cadrul Batalionului 280 Manevră. În ciuda problemelor de sănătate, se antrenează pentru probele de tir cu arcul și haltere și a participat la Jocurile Paralimpice de la Toronto și Sidney. Alături de AMVVD pentru construirea CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REFACERE pentru VETERANI (CRRV-AMVVD). MARIUS RAȘCU – membru AMVVD, caporal încadrat din 2007 la UM din Focșani, Vrancea, a participat în misiuni în teatrul de operații din Afganistan în 2009-2012-2017 cu batalionul 280 Focsani in 2012. În anul 2012 a fost accidentat având afecțiuni în partea stângă a corpului (capul, umărul, piciorul și coastele) din cauza unui dispozitiv explozibil improvizat (DEI). A fost decorat, în urma misiunilor , cu diverse medalii dintre care amintim EMBLEMA DE MERIT ÎN SEMNUL PĂCII, COINUL BATALIONULUI. Actualmente este pușcaș pistolar lunetist – grupa PAZĂ PLUTONUL POLIȚIE MILITARĂ. Alături de AMVVD pentru construirea CENTRULUI DE RECUPERARE ȘI REFACERE pentru VETERANI (CRRV-AMVVD).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Evzmd.md