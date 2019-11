Luka Doncic, senzatia europeana din NBA, are un parcurs fantastic in acest sezon. Jucatorul lui Dallas, in varsta de 20 de ani, a inscris 42 de puncte in partida cu cei de la Phoenix - VIDEO

Luka Doncic, senzatia europeana din NBA, are un parcurs fantastic in acest sezon. Jucatorul lui Dallas, in varsta de 20 de ani, a inscris 42 de puncte in partida cu cei de la Phoenix - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md