Proiectul #CEvreaEA a ajuns la 63 de ani. Ce-și dorește peste un an Efimia Bivol, o femeie din Răzeni, Ialoveni (Video)

09:40

Black Friday 2019 – ziua cu cele mai mari reduceri din an a început acum câteva ore. Se anunță a fi o zi de senzație, datorită experienței acumulate an de an de către vânzători, dar și de cumpărători. Ești gata să prinzi cele mai substanțiale reduceri? Atunci, fă un tur prin cel mai mare magazin […]