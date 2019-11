Ambasadorul SUA: În timpul Guvernului Sandu noi am văzut că lupta contra corupției este posibilă

12:30

Lanţul britanic de librării Waterstones a acordat activistei de mediu Greta Thunberg titlul ”Autoarea anului” pentru cartea sa ”No One Is Too Small To Make A Difference”, informează vineri Press Association, citat de agerpres.ro Cartea activistei de mediu Greta Thunberg, în vârstă de 16 ani, publicată în mai, este o colecţie a discursurilor sale despre încălzirea globală şi schimbările climatice. Cartea ”The Boy, The Mole, The Fox And The Horse” semnată de ilustratorul britanic Charlie Mackesy a fost declarată ”Cartea anului”, culegerea de ilustraţii concurând pentru acest titlu în competiţia Waterstones cu ”The Testaments” de Margaret Atwood şi ”Queenie” de […]