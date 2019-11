Compania americană Apple va revizui felul cum prezintă pe hărțile sale „frontierele disputate”

10:40

Șeful negociatorilor transnistreni, Vitali Ignatiev, a declarat vineri că Franco Frattini, reprezentantul președinției slovace a OSCE, ar fi propus, ca variantă de compromis, eliminarea din protocolul negocierilor oficiale de la Bratislava pentru reglementarea transnistreană a punctelor unde există divergențe. Aceste puncte țin de sectorul bancar, de importurile în regiunea transnistreană și de circulația internațională cu permise transnistrene. „Dar această propunere lipsește documentul de conținut”, a spus Ignatiev, sugerând că Tiraspolul nu este de acord cu soluția propusă de Frattini.Vicepremierul pentru reintegrare, Alexandru Flenchea, a declarat joi că Frattini a propus o soluție de compromis pe care Chişinăul a acceptat-o, fără să dea încă mai multe detalii. Anunțul a fost făcut în pregătirea Consiliului Ministerial al OSCE, care va avea loc la Bratislava joi și vineri, pe 5 și 6 decembrie, și unde va fi abordată și chestiunea transnistreană. Flenchea a spus că Tiraspolul se opune priorităților stabilite de Chişinău – libertatea de circulație în zona de securitate, drepturile omului, asigurarea activității școlilor cu predare în grafie latină din stânga Nistrului, facilitarea comerțului, prevenirea contrabandei și unificarea standardelor fiscale și a tarifelor vamale.În replică la această declarație, șeful negociatorilor transnistreni, Vitali Ignatiev, a spus, citat de presa din regiune, că Chişinăul ar denatura realitatea pentru a camufla nedorința de a-și respecta angajamentele. El a apreciat că în ultimele cinci luni situația cu privire la negocieri ar fi degradat, iar actualul vicepremier continuă aceeași linie. Chişinăul, în viziunea lui Ignatiev, ar încerca să discrediteze formatul de negocieri 5+2. „Transnistria este gata să dea o șansă Moldovei să-și recunoască greșelile și să revină constructiv la masa de negocieri”, a adăugat șeful negociatorilor transnistreni. Referindu-se la problema școlilor cu predare în limba română, responsabilul de la Tiraspol a spus că aceasta a fost inventată de Chişinău pentru a prelungi sancțiunile UE împotriva conducerii regiunii separatiste. „Nicio înțelegere convenită Chişinăul nu a realizat-o atât de responsabil cum am îndeplinit noi protocolul cu privire la școli. Am mers chiar mai departe, amenajând teritoriile școlilor și a terenurilor aferente, am asigurat libera circulație a profesorilor și elevilor în baza carnetelor de elevi. În schimb, am primit prelungirea sancțiunilor din partea UE”, a spus Ignatiev.