Ion Chicu: "Existența unui singur aeroport internațional în țara noastră reprezintă un element de monopol"

10:55

Conferinţa Statelor Părţi a Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) - a decis la cea de-a 20-a sesiune instituirea unei zile în memoria tuturor victimelor războiului chimic la data de 30 noiembrie a fiecărui an sau, după caz, în prima zi a sesiunii ordinare a Conferinţei, scrie Agerpres.