Studiu: în zonele cu venituri mici, bărbații au o sănătate mentală mai precară decât femeile

12:30

Corpul perfect conservat al unui căţeluş de acum 18.000 de ani i-a lăsat pe oamenii de ştiinţă ruşi fără cuvinte, informează Mediafax, care citează CNN. Animalul despre care se crede că ar fi un câine sau un lup, a fost descoperit în estul Siberiei, lângă Yakutsk, având nasul, colţii şi blana într-o stare remarcabilă mulţumită solului îngheţat care l-a protejat de-a lungul secolelor. Here is another amazing find from the Belaya Gora site! Radiocarbon dating says it 18,000 years old. Question: is it a #wolf cub, or possibly the oldest #dog ever found? We are hoping to answer this by sequencing it's genome (it has 43% endogenous DNA). But what do you think? pic.twitter.com/MTZ918GFBf— Love Dalén (@love_dalen) 16 aprilie 2019 În urma analizelor şi a datării cu carbon s-a ajuns la concluzia că animalul a trait cu aproximativ 18.000 de ani în urmă. Din păcate, rezultatele testelor ADN nu au fost concludente şi rămâne neclar dacă este vorba despre un lup sau despre un câine. Descoperirea sa a fost realizată în vara anului 2018, însă acum au fost prezentate rezultatele testelor efectuate. Here is another amazing find from the Belaya Gora site! Radiocarbon dating says it 18,000 years old. Question: is it a #wolf cub, or possibly the oldest #dog ever found? We are hoping to answer this by sequencing it's genome (it has 43% endogenous DNA). But what do you think? pic.twitter.com/MTZ918GFBf— Love Dalén (@love_dalen) 16 aprilie 2019 „De obicei nu este atât de dificil să deosebeşti cele două specii”, a declarat cercetătorul David Stanton pentru CNN. Printre oamenii de ştiinţă se speculează idea conform căreia misteriosul animal ar putea fi un strămoş comun al câinilor şi al lupilor. Descoperirea ar putea aduce noi informaţii despre evoluţia acestor animale atât de răspândite. Există de mult timp o ipoteză a apariţiei câinilor ca urmare a domesticirii lupilor şi se crede că procesul a avut loc cu până la 40.000 de ani în urmă.