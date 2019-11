Plahotniuc se află la Miami? Răspunsul ambasadorului SUA în RM

16:00

Numărătoarea inversă a început! Doar câteva zile ne mai despart de lansarea oficială a celui mai revoluționar ecosistem IT din țară și începutul unei noi ere în sfera tehnologiilor informaționale - era Digital Park și a oamenilor vizionari. Pe data de 4 decembrie, ambasadori, antreprenori și reprezentanți ai huburilor IT din Europa își vor da întâlnire la primul parc IT din Republica Moldova pentru a marca inaugurarea acestui proiect grandios și a celebra realizările și reușitele actuale.