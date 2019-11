Crima care ar putea duce la căderea unui guvern

05:00

Berbec In tot ceea ce va veti propune sa faceti astazi, va trebui sa acordati o atentie maxima detaliilor. De multe ori, acestea pot face, realmente, diferenta, atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Fiti cat se poate de flexibili si incercati sa va impuneti mai multa rabdare in analiza anumitor situatii, pentru a nu va trezi pusi in fata unor situatii neplacute. Veti miza mult ...