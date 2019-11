Banca Europeana de Investitii a acordat un imprumut de 120 de milioane de euro Guvernului de la Chisinau pentru dezvoltarea horticulturii

08:30

Evenimente 1394: Orașul Seul a devenit capitala Coreii de Sud. 1474: Ștefan cel Mare scrie Papei Sixt al IV-lea făcând un apel la unitatea creștinilor împotriva turcilor. 1784: La București se dă un pitac domnesc prin care toți egumenii erau obligați ca în cazul în care vor găsi copii cu glas frumos să-i aducă la Sfântul Sava, la dascălul Mihalache (unde cu un an în urmă Vodă Mihai Suțu înființase o clasă de muzică). 1877: Thomas Edison face o demonstrație cu fonograful pentru prima dată. 1890: Inaugurarea Dietei imperiale (Parlamentul japonez). 1899: Se fondează clubul de fotbal FC Barcelona. 1916: A apărut primul număr al ziarului oficial al autorităților de ocupație „Bukarester Tageblatt”, în două versiuni, germană și română. 1918: Demisia guvernului C. Coandă, formarea cabinetului liberal condus de I.I.C. Brătianu. 1929: Comandantul american Richard Byrd conduce prima sa expediție în zbor deasupra Polului Sud. 1938: Corneliu Zelea Codreanu, Nicadorii (asasinii lui I.G. Duca) și Decemvirii (asasinii lui Mihail Stelescu) sunt asasinați de jandarmi. Comunicatul oficial anuntă că au încercat să fugă de sub escortă și au fost împușcați; în realitate, au fost sugrumați în două dube, în apropiere de Tâncăbești. 1944: Al Doilea Război Mondial: Albania este eliberată de sub ocupația germană. 1946: Ședința extraordinară a Comitetului Executiv al PNȚ – Maniu, la care se analizează desfășurarea alegerilor și rezultatele lor. 1947: Adunarea Generală a ONU a hotărât împărțirea Palestinei în două state, israelit și arab. Ierusalimul a fost proclamat oraș liber, sub administrația ONU. 1963: Președintele american Lyndon Johnson a inițiat o anchetă cu privire la asasinarea fostului șef de la Casa Albă, John Fitzgerald Kennedy. 1989: Revoluția de Catifea: În Cehoslovacia are loc abolirea articolului din Constituție prin care partidului comunist deținea monopol. 1993: S-a lansat prima televiziune privată care emite și astăzi,Antena 1. 1996: Noul președinte al României, Emil Constantinescu depune jurământul constituțional în fața Camerelor reunite ale Parlamentului. 2004: S-a lansat Radio Guerrilla. Nașteri 1206: Béla al IV-lea, rege al Ungariei și Croației (d. 1270) 1762: Pierre André Latreille, entomolog francez (d. 1833) 1766: Maine de Biran, filozof și psiholog francez (d. 1824) 1797: Gaetano Donizetti, compozitor italian (d. 1848) 1803: Christian Doppler, fizician austriac, descoperitorul efectului care îi poartă numele (d. 1853) 1820: Prințesa Maria Carolina de Bourbon-Două Sicilii, contesă de Montemolín (d. 1861) 1825: Jean Martin Charcot, neurolog francez (d. 1893) 1832: Louisa May Alcott, scriitoare americană (d. 1888) 1835: Împărăteasa văduvă Cixi a Chinei (d. 1908) 1839: Ludwig Anzengruber, scriitor austriac (d. 1889) 1849: John Fleming, inginer electrician britanic (d. 1945) 1880: N.D. Cocea, scriitor și publicist român (d. 1949) 1898: C. S. Lewis, scriitor irlandez (d. 1963) 1899: Emma Morano, supercentenară italiană, deținătoare a titlului de cea mai în vârstă persoană din lume (d. 2017) 1924: Mihai Mereuță, actor român de teatru și film (d. 2003) 1932: Jacques Chirac, om politic francez, al 22-lea președinte al Franței (d. 2019) 1972: Dan Mihai Marian, politician român 1973: Ryan Giggs, fotbalist galez 1979: The Game, rapper american, actor 1995: Laura Marano, actriță și cântăreață americană Decese 1268: Papa Clement al IV-lea 1314: Regele Filip al IV-lea al Franței (n. 1268) 1378: Carol al IV-lea, Împărat Roman (n. 1316) 1463: Maria de Anjou, soția regelui Carol al VII-lea al Franței (n. 1414) 1632: Frederic al V-lea, Elector Palatin (n. 1596) 1643: Claudio Monteverdi, compozitor italian (n. 1567) 1682: Prințul Rupert al Rinului (n. 1619) 1759: Nicolaus I Bernoulli, matematician elvețian (n. 1687) 1780: Maria Tereza, împărăteasă habsburgică (1740-1780), regină a Ungariei (1741-1780) și Boemiei (1743-1780) (n. 1717) 1794: Sophia Frederica de Mecklenburg-Schwerin (n. 1758) 1819: Frederick Louis, Mare Duce Ereditar de Mecklenburg-Schwerin (n. 1778) 1835: Catharina de Württemberg, regină a Westfaliei (n. 1783) 1852: Nicolae Bălcescu, istoric român și reprezentanți ai mișcării pașoptiste (n. 1819) 1924: Giacomo Puccini, compozitor italian (n. 1858) 1974: Ion Nestor, arheolog și istoric al antichității, academician român (n. 1905) 1981: Natalie Wood, actriță americană (n. 1938) 1986: Cary Grant, actor american (n. 1904) 1989: Ion Popescu-Gopo, regizor, scenarist și grafician român (n. 1923) 1993: Ioan Luchian Mihalea, muzician român (asasinat) (n. 1951) 1994: Titus Popovici, scriitor român (n. 1930) 1997: Liviu Constantinescu, geofizician român (n. 1914) 2001: George Harrison, membru al trupei The Beatles (n. 1943) 2010: Bella Ahmadulina, poetă rusă (n. 1937) 2011: Alexandru Tocilescu, regizor român de teatru (n. 1946) Sărbători Sfântul Mucenic Paramon, Sfântul Sfințit mucenic Filumen si Sfântul Mucenic Valerian (calendar creștin-ortodox) Sfântul Saturnin (calendar romano-catolic) Sfântul Paramon și Filumen (calendar greco-catolic) Albania: Independența (1944) Ziua internațională de solidaritate cu poporul palestinian Ziua infanteriei marine române