Alexei Tulbure: „S-a creat ceea ce se pregătea pe parcursul mai multor ani, coaliția între PD și PSRM, numai fără Plahotniuc”

Noua majoritate tacită PSRM – PD a făcut mai multe schimbări astăzi în componența biroului permanent al parlamentului și la conducerea comisiilor parlamentare, reflectând trecerea în opoziția a blocului ACUM. Deputații PSRM și PDM au formalizat o coalaiție, crede analistul Alexei Tulbure. Alexei Tulbure: „Ceea ce-i mai evident, asta-i formarea unei coaliții instituționalizate, practic, între PSRM și PD, pentru că, să fi fost guvern minoritar, atunci n-ar fi umblat ei pe la Biroul permanent, pe la șefia comisiilor ș.a.m.d. Așa se întâmplă când se formează o coaliție plenipotențiară și se împart posturile între componentele acestei coaliții.”Europa Liberă: Dar nici socialiștii, nici democrații nu recunosc că există o majoritate parlamentară.Alexei Tulbure: „Soarele dimineața răsare, poți să-l recunoști sau poți să nu-l recunoști, dar faptul este evident. Noi vedem această majoritate, care acționează solidar, dar nu numai votează și acționează solidar, dar împart posturile între ele.Să fi fost guvern minoritar, atunci n-ar fi umblat ei pe la Biroul permanent, pe la șefia comisiilor...Ceea ce declară socialiștii și PD-ul este negarea unor lucruri absolut evidente, adică noi vedem niște lucruri absolut clare. Și realitatea ne arată că există o majoritate care a format un guvern, împart posturile în parlament, în alte instituții ale statului. Această idee pe care am lansat-o despre necesitatea unor alegeri parlamentare anticipate văd că nu este, deocamdată nu este, susținută nici de ACUM, care a trecut în opoziție. Deși argumentele sunt foarte clare: legitimitatea acestei majorități este foarte joasă. Alegerile prezidențiale pot avea loc în parlament, odată ce se revine la norma constituțională, care a fost grav încălcată în 2016 chiar de Curtea Constituțională. Eu nu știu dacă din considerente electorale reiese cei care neagă existența acestei coaliții. Pot să fie și alte motive pentru asta.”Europa Liberă: Dar care ar fi alte motive? Alexei Tulbure: „Cred că există anumite înțelegeri pentru a nu anunța public crearea unei astfel de majorități, care, printre altele, a fost criticată și condamnată chiar posibilitatea unei asemenea majorități pe parcursul a mai multe luni și până la alegerile din 24 februarie, și după s-a vorbit atât de mult și cu atâtea argumente convingătoare că o astfel de coaliție este una mafiotă, că acuma, fără a da motive pentru discuții și bănuială, oamenii nu vor să declare nașterea acestei coaliții.De fapt, s-a creat ceea ce se pregătea pe parcursul mai multor ani, coaliția între PD și PSRM, numai fără Plahotniuc. Asta schimbă într-un fel situația, însă în esență este o coaliție între două partide oportuniste: aici nu-i politică, nu-i ideologie, coaliția asta există pentru furt, de fapt. Asta e esența adunăturii acesteia de oameni.”Europa Liberă: Pentru această majoritate tacită, PSRM-PD, se va deschide ușa către Occident?Alexei Tulbure: „Occidentul niciodată nu închide toate ușile, lăsând anumite portițe acolo deschise, dar asta nu-i o magistrală în două sensuri, în cooperarea cu Occidentul noi n-o să avem o deschidere deplină și sinceră, așa cum am fi avut-o în cazul păstrării Guvernului ACUM sau o colaborare cum am avut-o în 2009-2013. Nu cred că se vor deschide prea multe uși pentru colaborare cu Occidentul, pentru că eu nu văd reformele democratice să fie printre prioritățile acestei guvernări noi.”Europa Liberă: Iată ei, astăzi, se pare că au început să bifeze și reușite: a fost ales procurorul general. Alexei Tulbure: „Să fi fost ales Stoianoglo de și în cadrul Guvernului ACUM și conlucrând cu acest guvern, eu aș fi crezut în posibilitatea unor reforme veridice. Pentru că aici avem nevoie de un efort solidar, comun, al executivului, al procuraturii, al parlamentului ș.a.m.d. Acum, Stoianoglo, care este un om integru, un specialist foarte bun, a fost ales de un guvern care n-are scopuri altruiste, orice ar declara ei.Noi vedem aceiași oameni care au mai fost la putere și rezultatele activității lor sunt dezastruoase pentru RM. Putem să-i mai schimbăm cu locurile, să mai adăugăm doi, să mai scoatem patru din această majoritate, însă, până la urmă, ei nu vor produce bunăstare și stabilitate în RM. Acuma, poate Stoianoglo, cu toate virtuțile sale, să producă miracole? Eu nu știu, îi va fi foarte greu. Dacă el va fi principial și nu se va supune presiunii politice, nu va ceda în fața presiunii politice și va crea o echipă bună de procurori, care vor acționa conform legislației în cadrul procuraturii, atunci, inevitabil, într-un timp nu prea îndelungat el va intra în conflict cu așa-numita „clasă politică” a RM.Poate Stoianoglo, cu toate virtuțile sale, să producă miracole? Eu nu știu, îi va fi foarte greu...Pentru că majoritatea din această clasă politică - miniștri, deputați, oameni cu demnități publice foarte înalte - au de răspuns la întrebări în procuratură și procuratura trebuie să lucreze cu acești oameni. Asta-i dilema în fața căreia stă Stoianoglo acuma: fie el merge până la capăt și intră în conflict cu clasa politică, care l-a numit în acest post, fie va ceda presiunilor și vom avea încă o perioadă cu un alt procuror general în fruntea procuraturii, care va continua practicile din anii anteriori și gata.”Europa Liberă: Acest prim pas înseamnă și o începere veritabilă a reformei în justiție?Alexei Tulbure: „Bineînțeles că nu! Reformele sunt reforme, o numire oarecare poate să fie un început, dar poate să nu fie niciun început. O să vedem care vor fi primele acțiuni ale acestui procuror, vom vedea care va fi soarta acestor dosare răsunătoare, ce se va întâmpla cu investigarea miliardului, cu întoarcerea acestor bani.Și vom vedea dacă vor fi dosare împotriva membrilor Partidului Democrat, împotriva membrilor Partidului Socialiștilor, se va investiga finanțarea Partidului Socialiștilor de peste hotare. Dacă vom vedea că procuratura funcționează așa cum trebuie să funcționeze, vom putea spune că, da, s-a pornit reforma, s-au pornit schimbările. Dar dacă pur și simplu au schimbat un om... Deși a venit un om de calitate înaltă, cel puțin până acum n-avem multe de reproșat dlui Stoianoglo. Vom vedea.”

