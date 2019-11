Jens Stoltenberg: Este al cincilea an consecutiv când cheltuielile pentru apărare în țările NATO au crescut

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri că, per total, este al cincilea an consecutiv când cheltuielile pentru apărare în țările Alianței au crescut. Potrivit lui Stoltenberg, anul acesta creșterea este de 4,6%. Declarația a fost făcută înainte de summitul Alianței care va avea loc la Londra pe 3-4 decembrie. Pe agendă se află bugetul NATO și relația cu Siria, Iranul și Rusia, subiecte în care opiniile membrilor Alianței sunt diferite.Președintele Franței, Emmanuel Macron, într-o conferință de presă de joi cu secretarul general al NATO, a pus sub semnul întrebării coordonarea politică și strategică a Alianței, cât și cine anume este „dușmanul” ei în acest moment. Președintele de la Paris declarase recent și că, în opinia lui, NATO ar fi „în moarte cerebrală”, afirmații respinse ferm de secretarul general al NATO și de cancelara Germaniei, Angela Merkel.

