Deputații de la Chișinău au felicitat România de Ziua Națională. Socialiștii au părăsit sala

17:20

Pe 1 Decembrie, la Alba Iulia, ca rezultat al coagulării forțelor patriotice, va avea loc primul congres al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Mișcarea politică va prezenta liste complete pentru consiliile județene, pentru Camera Deputaților și Senatul României, și își anunță deja primii candidați la alegerile de anul viitor, se arată într-un comunicat de presă.„Înainte de toate, vorbim despre resurse! Dacă toate țările au în România formațiuni politice care le apără interesele, considerăm ca fiind normal că și românii trebuie să aibă una. Eu am candidat la alegerile europarlamentare ca independent și am obținut, teoretic, 120 000 de voturi. Legal, nu am avut voie să am reprezentanți în secțiile de votare și nu mi s-a dat nici măcar dreptul să văd voturile. Oferim această platformă tuturor românilor din afara sistemului partidelor actuale, să poată reprezenta o alternativă reală”, a declarat George Simion, unul dintre liderii entității.Protejarea familiei, reducerea taxelor, unirea românilor din Diaspora și din Țară, infrastructura, respectarea libertății și a credinței se numără printre prioritățile noii formațiuni. Programul politic este unul de sorginte conservatoare, care se revendică de la idealurile Unirii din 1918, se mai precizează în comunicat.Alianța pentru Unirea Românilor este inițiată de mișcarea politică România Mare în Europa, constituită în urma campaniei de la alegerile europarlamentare a liderului unionist George Simion. Platforma se lansează public pe 1 Decembrie, ora 11,00, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Alba Iulia.