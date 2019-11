OPINIE // Putem critica unele puteri, dar nu putem neglija schimbările pe care le-au produs

15:30

Dacă vinovăţia acesteia îi va fi dovedită în instanţa de judecată, prin probele prezentate de procurorul PCCOCS, tânăra riscă o pedeapsă sub formă de amendă de până la 37.500 lei sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.Fapta de ameninţare cu moartea a reclamantei a fost comisă de către tânără prin mesaje trimise de pe diverse conturi ale reţelei de socializare Facebook, în 2018, timp de aproape jumătate de an. Jurnalista a considerat aceste ameninţări reale, dat fiind faptul că inculpata să află în relaţie de prietenie cu un deţinut care îşi ispăşeşte pedeapsa în închisoare pentru un omor, pe care ea l-a mediatizat; iar la aceasta se adaugă limbajul dur al mesajelor de ameninţare pe care le-a primitTânăra inculpată are vârsta de 20 de ani şi este originară din raionul Străşeni.