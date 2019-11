Persoanele care administrează un timp îndelungat preparatele antiacide riscă să contracteze rotavirusul

12:20

Americanii au înfruntat frigul la parada de Ziua Recunoştinţei de la New York. Ca în fiecare an, milioane de oameni au ieșit în oraş să admire parada şi baloanele gigant care au plutit în acest an la o altitudine mai mică decât de obicei, din cauza vântului puternic. Citește mai departe...