Tatiana Cunețchi a preluat funcția de director interimar al Agenției Servicii Publice

00:50

“Am primit felicitări cu ocazia alegerii mele în funcția de primar general al municipiului Chișinău și mi-a dorit succes în exercitarea mandatului. Am avut o discuție constructivă și am abordat mai multe subiecte din domeniul, economic, social, cultural și educație. La fel, am convenit sa avem o colaborare strânsă, între municipiul Chișinău cu orașele și regiunile din Federația Rusă. Am convenit sa elaboram un plan de acțiuni pentru perioada urmatoare. Știu că este un potențial enorm în acest se...