video | Trei adolescente, obligate să presteze servicii sexuale pe bani într-un apartament din Chișinău. Polițiștii au reținut doi indivizi

Pădurea Amazoniană a pierdut peste 10.000 de kilometri pătrați într-un singur an. Defrișările din august 2018 – iulie 2019 sunt cele mai masive din ultimii 10 ani. Institutul Național de Cercetări Spațiale din Brazilia transmite că teritoriul despădurit s-a mărit cu peste 74% într-un singur an, comparativ cu aceeași perioadă din 2017-2018. Așadar, pădurea tropicală …