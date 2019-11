Situatie de urgenta privind clima: PE solicita actiuni pentru a limita efectele schimbarilor

17:45

Uber a pierdut licenta de a opera in Londra, dupa ce autoritatile au descoperit ca peste 14.000 de curse au fost realizate de soferi care si-au falsificat identitatea in aplicatia companiei, arata cotidianul britanic The Guardian. Aceasta decizie nu duce la disparitia imediata a masinilor Uber de pe strazile din Londra - cea mai mare piata europeana pentru Uber -, deoarece compania a declarat ca va contesta in instanta decizia autoritatilor si ar putea opera in continuare in aceleasi conditii, in asteptarea unei decizii finale.