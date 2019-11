Prim-ministrul Ion Chicu a prezentat noul director interimar al ASP, Tatiana Cunețchi, angajaților instituției

19:00

”Stimate doamne, stimați domni, Sunt bucuros să vă salut și să fiu parte a acestui eveniment frumos. Activitățile sportive, realizate cu suflet și intenții bune înseamnă mult mai mult decât doar sănătatea fizică. Dumneavoastră sunteți dovada că practicarea cu dedicație a sportului poate aduce mândrie de neam și țară, dar și promovează Moldova în lume. Este o mândrie pentru noi să auzim imnul Republicii Moldova pe arenele sportive din diferite țări și să vedem cum se ridică drapelul nostru pe cele mai înalte podiumuri ale lumii. În aceste timpuri, avem nevoie de mai multe oportunități de a fi mândri – acele ocazii rare când cu toții trăim emoții frumoase. Prin campionii crescuți de Federația de Lupte dumneavoastră ați promovat și promovați cultura sportivă între tineri. Or tânăra generație are nevoie de exemple bune. Mereu am crezut că un om puternic fizic nu este un atacator, ci este un protector. Și să știți că mă bucur, în mod special, pentru succesele doamnelor care practică luptele – spiritul de protector al mamelor este mai puternic decât cel al taților. Nici într-un caz nu vreau să diminuez rolul bărbaților în calitate de tați, dar protecția unei mame este mai caldă decât a unui tată. La baza tuturor succeselor, pe lângă munca sportivilor, stau bineînțeles - talentul, grija, insistența și dedicația antrenorilor. Toți împreună formați o echipă puternică. Noi toți, împreună, constituim poporul Republicii Moldova. Vă mulțumesc pentru succesele voastre și vă urez mult mai multe în viitor!”