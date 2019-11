Oameni ca tine: Povestea doctoriței care a chemat cancerul la duel pentru a salva copilăria (VIDEO)

09:30

Black Friday, ziua cu cele mai mari reduceri din an a început acum câteva ore. Se anunță a fi o zi de senzație, datorită experienței acumulate an de an de către vânzători, dar și de cumpărători. Ești gata să prinzi cele mai substanțiale reduceri? Atunci, fă un tur prin cel mai mare magazin online din țară Rozetka.md și descoperă oferte generoase pe placul tău.