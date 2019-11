Dezamăgire totală. ”Mai merită să faci ceva pentru oameni?”

09:45

În ultimul timp e la modă să investim o mulțime de timp și efort în a ne construi o carieră și a ne dezvolta. Dar cam toți trecem prin dificultatea de a ne bucura de tot ceea ce am obținut. Atunci ne întâlnim cu marele ,,Dacă”.Dacă pentru un moment, ne-am detașa și am privi la rece ce facem în viața de zi cu zi, oare am fi la fel de mulțumiți? Dar ce contează cel mai mult în viață? Ce lucruri ne oferă adevărata împlinire? Care sînt acele valori care ne motivează? Răspunsurile vor fi variate, dat fiind faptul că fiecare are o viziune diferită, de la aspirații personale la dragoste și familie, de la ideea de a schimba lumea.Au popoarele din țara Lotusului niște glume adevărate care cam te rănesc cu dreptatea lor. E ca un fel de piatră aruncată în grădina noastră. Când nu avem bani, vom crește un porc. Când avem bani, vom crește un câine. Când trăim sărac, suntem mulţumiţi de ierburile colectate pentru ceai. Când trăim bogat, comandăm ierburile pentru ceai. Când nu avem bani, mergem pe bicicletă. Când avem bani, pedalăm pe Bicicleta instalată în sufragerie. Când nu avem bani, visăm să ne căsătorim. Când avem bani, visăm să divorțăm.Când nu avem bani, soția merge la muncă ca secretară. Când avem bani, secretara începe să lucreze ca "soție". Când nu avem bani - ne prefacem că-i avem. Când avem bani, ne prefacem că nu-i avem.Săptămâna trecută, Regina Elisabeta a II-a a Angliei, însoțită de un bodyguard, se plimba în parcul din jurul castelului ei. Ei au fost abordați de mai mulți turiști americani. Americanii, care nu au recunoscut-o pe regina britanică au întrebat-o dacă era locală. Regina i-a răspuns că are într-adevăr o casă în apropiere. Au întrebat-o apoi dacă a întâlnit-o vreodată pe regină. "Nu, niciodată, a răspuns regina. Însă acest ofiţer de poliţie - da!", indicând garda de corp a lui Richard, care asigură securitatea familiei regale de mai bine de 30 de ani. În Anglia cu cât ești mai înalt în post, cu atât mai mult sunt înclinați să-și minimizeze realizările. De exemplu, vă puteți întâlni într-o companie cu o persoană care la întrebarea ce lucrează, va răspunde că, de exemplu, este implicat în chimie. Și abia atunci poți afla din greșeală că ai discutat cu un laureat Nobel în chimie sau președintele unei companii chimice. Uneori ne putem simți depășiți de lecțiile pe care viața ni le oferă.”Trei frați evrei bogați au decis să cumpere un cadou pentru mama lor de ziua ei. Fiecare s-a străduit să cumpere cel mai scump cadou, pe care l-au putut găsi. După ce și-au trimis cadourile, au început să discute între ei. Primul: ”I-am cumpărat mamei o casă mare.” Al doilea: ”Am cumpărat o limuzină și am angajat un șofer personal.” Al treilea: ”Darul meu este mai bun decât la toți. Știți cât de mult îi place mamei să citească biblia evraică și că nu o mai poate citi pentru că nu vede bine. I-am trimis un papagal, care a fost dresat să recitească toată biblia pe de rost. 12 Rabini au muncit 12 ani pentru a-l instrui. Voi dona 1 milion de dolari sinagogii timp de 20 de ani, dar merită. Mama va spune doar numele episodului și papagalul îl va recita.”Curând, mama lor a scris o scrisoare de mulțumire tuturor celor trei. Mai întâi celui mai mare: ”Avraam, această casă este prea mare pentru mine. O cameră este suficientă, dar trebuie să le curăț pe toate. Mă obosește.” Pentru al doilea a scris: ,,Mișon sunt prea bătrână pentru a călători, nu conduc, iar șoferul este foarte nepoliticos.” Iar celui de-al treilea i-a scris: ,,Solomon, ești singurul fiu care știe să-și facă fericită mama. Ai arătat că fericirea nu este în bunuri materiale grozave. Puiul pe care l-ai trimis a fost foarte delicios. Multumesc din suflet. Ești un adevărat fiu.”Morala: ”A trăi este cel mai rar lucru din viață. Majoritatea oamenilor doar există. Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale. Întotdeauna lucrați. Întotdeauna iubiți. Iubiți-vă soția și copiii mai mult decât pe voi înșivă. Nu așteptați recunoștință de la oameni și nu vă supărați dacă nu vă mulțumesc. Zâmbiți și nu disprețuiți. Cumpărați cărți noi în bibliotecă, noi sticle în pivniță și flori frumoase în grădină.”