Rețete și Rețele, 28 Noiembrie

In alte localitati, situatia este si mai proasta. Institutiile de invatamant nici macar nu sunt conectate la apeduct, asa ca de fantani arteziene nici vorba. In satul Cioara, raionul Hancesti, gradinita este aprovizionata cu apa de la o fantana sapata in spatele cladirii. Apa este fiarta inainte de a fi consumata.