OPINIE: „Cum poate fi pragmatică relația cu Rusia, când ea ne violează, timp de trei decenii, suveranitatea și integritatea?”

Un proiect ce presupune dotarea și amenajarea unui studio de înregistrări audio-video, realizat de către Episcopia Basarabiei de Sud din cadrul Mitropoliei Basarabiei, subordonate canonic Patriarhiei Române, se află la etapa de finalizare la Cahul, transmite Radio Chișinău. În cadrul studioului vor fi înregistrate emisiuni audio și video care ulterior vor fi difuzate altor posturi de radio și televiziune din Republica Moldova, dar și din România, cum ar fi centrul de presă Basilica, televiziunea și postului de radio „Trinitas” ale Patriarhiei Române. Purtătorul de cuvânt al Episcopiei Basarabiei de Sud din cadrul Mitropoliei Basarabiei, preotul și profesorul universitar, Vadim Beresteanu, a precizat că proiectul este finanțat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, în cadrul Programului Mass-Media și are drept scop creșterea vizibilității activităților spirituale, culturale și educative realizate în cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud, relevante din perspectiva promovării identității naționale românești.PreaSfințitul Veniamin, episcopul al Basarabiei de Sud, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că acest studio va fi folosit pentru o comunicare eficientă cu enoriașii, dar și cu întreaga societate .“Cu siguranță, beneficiari ai proiectului vor fi nu doar credincioșii. Îi invit pe toți cei care doresc să participe, profesorii Universității de Stat de la Cahul, reprezentanții presei locale, specialiștii din diferite domenii de activitate să-și împărtășească impresiile, experiențele lor de viață, care să fie utile credincioșilor, tuturor cetățenilor”.Directorul colegiului de medicină din Cahul, Vasile Coteț, a menționat în cadrul conferinței, că tânăra generație pe lângă componenta profesională, are nevoie și de cea de-a doua – cea spirituală, care le va fi de ajutor în comunicarea cu oamenii.„Prin faptul că tânăra generație de astăzi, care-și face studiile în cadrul instituției noastre, nemijlocit va trebui să aibă a doua componentă, în afară de cea profesională – cea spirituală, care cere efort enorm – pentru a comunica corect, pentru a cunoaște oamenii prin comunicare, de a avea trăsături și atitudini corecte față de om. Însăși profesia îi obligă să aibă cunoștințe comune în acest domeniu. De aceea eu cred că dacă vor fi realizate aceste obiective, va fi o plus valoare pentru toți tinerii noștri care și-ar schimba poate comportamentul în multe privințe care nu ne mulțumește astăzi…”.Mai mulți invitați au salutat inițiativa, exprimându-și convingerea că acest proiect va contribui la consolidarea ortodoxiei, dar și a tradițiilor basarabene, contribuind la afirmarea unității etnice, lingvistice și religioase a românilor din sudul Basarabiei.