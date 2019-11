Averea potențialului procuror general

23:00

O parte din Portul Giurgiulesti a ajuns pe mana omului de afaceri Vaja Jhashi. Grupul Trans-Oil, controlat de milionar, a semnat pe 25 noiembrie un contract de arenda, pentru 45 de ani, a unor terenuri amplasate in singurul port al Republicii Moldova cu iesire la Marea Neagra. Semnarea contractului a avut loc in conditiile in care operatorul Portului Giurgiulesti este implicat intr-un scandal legat drepturile de proprietate asupra companiei ce-l administreaza.