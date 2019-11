Apa, o sursă de îmbolnăvire

22:40

In continuare va prezentam un alt caz din campania ”Mos Craciun exista, Mos Craciun esti tu”. Mira este o fetita de doar trei ani, care a ramas fara auz in urma unei administrari incorecte a antibioticelor. Acum, copila are nevoie de un implant cohlear, iar familia lupta din rasputeri pentru a o putea ajuta.