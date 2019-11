Primul recital de poezie politică în R. Moldova: Nu ne resemnăm, nu permitem să fie atacată limba română în R. Moldova

12:00

În România, Ungaria și Croația, au fost înregistrate cele mai mici prețuri la gaz pentru consumatorii casnici, în primele 6 luni ale anului 2019, transmite Radio Chișinău cu referire la datele Eurostat. Cel mai scump gaz e în Suedia – 0,1183 euro per KwH, unde oamenii plătesc aproape de trei ori mai mult decât în România (0,0347 euro per KwH). În Croația tariful este de 0,0375 euro per KwH, iar în Ungaria de 0,0346.Statisticele arată că în prima jumătate a lui 2019, prețul la gaz în Republica Moldova (0,0297 euro per KwH) este mai mare decât în Ucraina (0,0267 euro per KwH) și Georgia (0,0151 euro per KwH).