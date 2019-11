Jurnalul orei 17, 28 Noiembrie

17:50

In fiecare a patra institutie de invatamant din tara, apa nu corespunde parametrilor sanitaro-chimici si microbiologici. Cea mai critica situatie este in cinci raioane din sudul tarii, printre care si Cimislia. In satul Gura Galbenei, de exemplu, copiii vin cu sticla de apa de acasa, iar cei care si-o uita, sunt asigurati cu apa fiarta de la cantina.