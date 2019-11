Noua realitate a celor trecuți de vârsta de 65 de ani

18:30

PE SCURT Timp de o săptămână, în România au fost uciși trei urși. Toți trei au fost loviți de automobile. Cel mai răsunător caz a fost când un urs tamponat de un automobil a fost lăsat în agonie timp de aproape 18 ore, înainte ca autoritățile să dea permisiunea ca acesta să fie împușcat. În […] The post Cum au devenit urșii o problemă în România și de ce omorul lor nu este o soluție appeared first on Moldova.org.