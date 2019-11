Slusari: Coaliția PD-PSRM va reformata mâine toate comisiile și componența Biroului Permanent al Parlamentului

13:30

Și în acest an, la Orhei este instalat un brad artificial, achiziționat de primărie acum câțiva ani. Ex-primarul Ilan Șor a fost cel care a hotărât să înlocuiască bradul viu cu ulu artificial, din motive ecologic și că „arată somptuos și elegant”. În plus, bugetul orașului este scutit de cheltuieli suplimentare pentru procurarea brazilor în fiecare an.