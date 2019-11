Astăzi urmează a fi audiați la proba interviului cei patru candidați selectați la concursul pentru șefia Procuraturii Generale

09:00

Evenimente 1520: Exploratorul portughez Ferdinand Magellan a trecut prin strâmtoarea de la sudul Americii de Sud, care-i poarta numele. 1811: Concertul pentru pian nr. 5 în Mi bemol major, Op. 73, al lui Beethoven are premiera la Gewandhaus în Leipzig. 1812: Bătălia de la Berezina, cu înfrângerea trupelor lui Napoleon. 1877: Căderea Plevnei. După încercarea nereușită de a sparge încercuirea Plevnei, generalul Osman-Pașa s-a predat colonelului român Mihail Cristodulo Cerchez și a semnat capitularea armatei turce. 1905: Naționalistul irlandez Arthur Griffith pune bazele mișcării politice radicale Sinn Fein. 1912: Albania își declară independența față de Imperiul Otoman. 1918: Consiliul General al Bucovinei adoptă moțiunea privind unirea necondiționată a Bucovinei cu Regatul României. 1919: România semnează la Washington o serie de acorduri internaționale cu privire la stabilirea zilei de lucru de 8 ore și a săptămânii de lucru de 48 de ore în stabilimentele industriale, vârsta minima de admitere a copiilor în muncile industriale, lucrul de noapte al femeilor și copiilor, munca femeilor înainte și după naștere. 1920: A apărut la București săptămânalul Adevărul literar și artistic, continuator al Adevărului ilustrat. Fondator: Constantin Mille. 1943: Premierul britanic Winston Churchill, președintele american Franklin Delano Roosevelt și dictatorul sovietic Stalin s-au întrunit la Teheran (Iran). Se stabilește deschiderea unui al doilea front în Europa. 1969: The Rolling Stones își lansează albumul Let It Bleed. 1979: Un avion McDonnell Douglas DC-10 al Air New Zealand se prăbușește pe Muntele Erebus situat pe Insula Ross, Antarctida. Toate cele 257 de persoane aflate la bord mor. Era zborurilor turistice comerciale pe continent se încheie. 1987: Un Boeing 747 al South African Airways având 160 de persoane la bord se prăbușește în Oceanul Indian în timp ce încerca o aterizare de urgență în Mauritius în urma unui incendiu. 1989: Revoluția de Catifea: În Cehoslovacia încep negocierile între Forumul Civic și administrație. 1991: Osetia de Sud își declară independența față de Georgia. 1994: Norvegienii resping aderarea țării la Uniunea Europeană, printr-un referendum. 2004: Într-un accident minier din Republica Populară Chineză 166 mineri sunt blocați în subteran în mina de cărbune Chenjiashan situată în nordul țării, în provincia Shaanxi. Nașteri 1489: Margareta Tudor, soția regelui Iacob al IV-lea al Scoției (d. 1541) 1632: Jean-Baptiste Lully, compozitor francez de origine italiană (d. 1687) 1660: Maria Anna Victoria de Bavaria, Delfină a Franței (d. 1690) 1757: William Blake, pictor și tipograf englez (d. 1827) 1774: Frederic al IV-lea, Duce de Saxa-Gotha-Altenburg (d. 1825) 1811: Maximilian al II-lea al Bavariei (d. 1864) 1820: Friedrich Engels, filosof și teoretician al socialismului științific (d. 1895) 1829: Anton Rubinstein, compozitor, pianist rus (d. 1894) 1857: Alfonso al XII-lea, rege al Spaniei (d. 1885) 1862: Maria Antónia a Portugaliei, Ducesă de Parma (d. 1959) 1863: Eremia Grigorescu, general de artilerie, comandantul trupelor române în bătălia de la Mărășești, ministru de război (d. 1919) 1874: Jean Bart (Eugeniu P. Botez), scriitor român (d. 1933) 1880: Andrei Rădulescu, istoric și jurist, membru și președinte al Academiei Române (d. 1959) 1880: Alexandr Blok, poet rus (d. 1921) 1881: Stefan Zweig, poet, scriitor austriac (d. 1942) 1893: Nicolae Colan, mitropolit ortodox al Ardealului, membru al Academiei Române (d. 1967) 1901: Edwina Mountbatten, Contesă Mountbatten de Burma, soția Lordului Mountbatten (d. 1960) 1907: Alberto Moravia, scriitor italian (d. 1990) 1908: Claude Lévi-Strauss, antropolog francez (d. 2009) 1912: Colea Răutu, actor român de teatru și film (d. 2008) 1948: Mariana Nicolesco, soprană română 1949: Petru Andea, politician român 1949: Filip Merca, compozitor de muzică rock și basist român de origine macedoneană 1949: Corneliu Vadim Tudor, politician și jurnalist român (d. 2015) 1950: Russell Alan Hulse, fizician american 1954: Traian Coșovei, scriitor român 1963: Manuela Mitrea, politician român 1967: Anna Nicole Smith, model și actriță americană (d. 2007) 1971: Fenriz, muzician norvegian 1975: Sigurd Wongraven, muzician norvegian Decese 741: Papa Grigore al III-lea 1290: Eleonora a Castiliei, prima soție a regelui Eduard I al Angliei (n. 1241) 1680: Gian Lorenzo Bernini, arhitect, sculptor și pictor italian (n. 1598) 1747: Karl Leopold, Duce de Mecklenburg (n. 1678) 1788: Karl Christian, Prinț de Nassau-Weilburg (n. 1735) 1848: Ducesa Amelia de Württemberg (n. 1799) 1859: Washington Irving, scriitor american (n. 1783) 1870: Frédéric Bazille, pictor francez (n. 1841) 1872: Mary Somerville, femeie-savant și scriitoare din Scoția (n. 1780) 1907: Stanisław Wyspiański, pictor, scriitor, poet, dramaturg și arhitect polonez (n. 1869) 1915: Neculai Culianu, matematician și astronom român, membru corespondent (din 1889) al Academiei Române (n. 1832) 1940: Helmut Wick, aviator german care a servit în Luftwaffe în timpul celui de-al doilea război mondial (n. 1915) 1945: Dwight F. Davis, jucător de tenis și politician, creatorul Cupei Davis (n. 1879) 1952: Elena de Muntenegru, soția regelui Victor Emanuel al III-lea al Italiei (n. 1873) 1954: Enrico Fermi, fizician italian, laureat al Premiului Nobel (n. 1901) 1962: Regina Wilhelmina a Olandei (n. 1880) 1972: Prințesa Sibylla de Saxa-Coburg-Gotha, ducesă de Västerbotten, mama regelui Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei (n. 1908) 1973: Martha Bibescu, nobilă și scriitoare română (n. 1886) 1982: Regina mamă Elena, soția principelui moștenitor Carol al României (viitorul rege Carol al II-lea) și mama regelui Mihai I al României. (n. 1896) 1989: Arsenie Boca, ieromonah, teolog și artist ortodox român (n. 1910) 1992: Sidney Nolan, pictor australian (n. 1917) 2002: Dan Tufaru, actor român (n. 1944) 2010: Leslie Nielsen, actor american de origine canadiană (n. 1926) 2015: Mircea Anca, actor și regizor român (n. 1960)