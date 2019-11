Angajații statului repară drumul de lângă casa noului prim-ministru. Vecinii sunt nemulțumiți, iar Primăria nu știe nimic

09:15

O piață a muncii competitivă are nevoie de profesioniști bine pregătiți, cu abilități practice adaptate realităților zilei. Este una dintre marile preocupări ale angajatorilor, care are un impact direct asupra dezvoltării economice a unei companii, dar și a întregii industrii. Pregătirea forței de muncă care să corespundă tuturor rigorilor din industria Tehnologiei Informației și Comunicațiilor este obiectivul de bază al inițiativelor și programelor realizate în cadrul Proiectului „Tekwill", implementat de Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC cu susținerea financiară a Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și a Suediei.