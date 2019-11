Biologii au măsurat pentru prima dată pulsul unei balene albastre

03:00

Regizorul american Lewis Melistone s-a născut la Chișinău în 1895. Familia lui emigrează în 1912 în SUA. În 1919 Melistone obține cetățenia Statelor Unite ale Americii. După o perioadă de peregrinări ajunge să lucreze la Hollywood. Este laureat a două premii Oscar pentru filmele: „Doi cavaleri arabi" (Two Arabian Knights) în 1927, și Pe frontul de Vest nimic nou (All Quiet on the Western Front) în