Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău, reparații cu sprijinul României

17:10

Premierul Ion Chicu a declarat că o cunoaște pe Maia Sandu de la vârsta de 17 ani, deoarece au fost colegi de facultate. De aceea, prim-ministrul R. Moldova se arătă surprins că nu a primit felicitări cu ocazia învestirii în funcție de la fosta sa colegă de facultate. „Ne cunoaștem de la 17 ani. Am fost colegi de facultate, am învățat într-un torent. Am mai comunicat pe parcurs, dar în ultima perioadă, după aceste evenimente, nu am avut nicio comunicare. Respectiv, nici felicitări nu am primit”, a menționat Ion Chicu în cadrul emisiunii „Puterea a patra” de la N4.Ion Chicu a spus că vrea să-i mulțumească Maiei Sandu pentru activitate, deși consideră că Guvernul condus de aceasta a meritat să fie demis.„Toate guvernele merită să fie demise, atunci când nu au rezultate. Cauzele demiterii Guvernului Sandu, în opinia mea, sunt foarte clare. A încercat să submineze puterea legislativă. S-a încercat să forțeze nota, să ignore prezența unui Parlament totalmente funcțional. Noi am nimerit într-o situație când o persoană a încercat să elimine din formula politică Parlametul R. Moldova. Eu cred că această încercare de a submina Parlamentul i-a jucat festa. Consider că a meritat să fie demis acest Guvern, în urma acestui pas nechibzuit, în opinia mea”, a adăugat premierul R. Moldova.Amintim că, Guvernul Chicu a fost învestit de Parlamentul Republicii Moldova, cu votul a 62 de deputați din partea PSRM și PDM pe 14 noiembrie. În aceeași săptămână, pe 12 septembrie a fost demis Guvernul Maiei Sandu, în baza moțiunii de cenzură înaintată de Partidul Socialiștilor.