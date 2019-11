Panică la Casa Albă după depistarea unui obiect neidentificat pe radar. Ce era de fapt

07:10

Câștigătorul unui jackpot în valoare de 105 milioane lire sterline din Anglia povestește că și-a verificat biletul la loto doar pentru că un coleg de-al său întârzia la muncă. Steve Thomson este cel de-al nouălea cel mai mare câștigător din istoria loteriei din Anglia, primind o sumă uriașă de bani cu care va ușura viața familiei sale din West Sussex, potrivit SkyNews. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, povestește că și-a verificat biletul abia la 3 zile de la tragerea la sorți. „Când am văzut că și al treilea rând se potrivește am început să tremur. Știam că este un câștig uriaș, dar nu știam ce să fac”, spune acesta. „Am ieșit din dubă, am intrat înapoi, m-am gândit să bat la ușa unui vecin, m-am întors la dubă, cred că aproape am făcut atac de cord”, a mai adăugat bărbatul. Acum bărbatul se gândește cum să cheltuie bani și să le facă toate poftele celor trei copii ai săi, pentru care vrea să cumpere o casă mai mare.