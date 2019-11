(VIDEO) Ferrari participant al curselor de Rally Cross? Echipa Ya-Car a construit un prototip inedit!

13:20

Publicația Green Car Journal a anunțat câștigătorul concursului Green Car of the Year, care în mod tradițional alege cel mai bun hybrid sau cel mai eficient automobil din lume. În acest an, premiul principal a fost câștigat de Toyota Corolla, în timp ce Honda CR-V adevenit învingătoare în categoria SUV-urilor. Principalii rivali ai Toyota Corolla Articolul Toyota Corolla și Honda CR-V au câștigat titlul Green Car of the Year! apare prima dată în AutoExpert.