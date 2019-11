Moldovagaz își atenționează consumatorii cu datorii că vor fi deconectați de la gaz

10:30

Ultima dorință a lui All Norbert Schemm, un bărbat în ârstă de 87 de ani din Wisconsin, a fost să bea o bere alături de fiii săi. Aflat pe patul de spital, Norbert Chemm a depănat amintiri și a băut bere alături de cei dragi. Bărbatul a făcut o poză de grup, care ulterior a fost distribuită pe rețelele de socializare de nepotul lui Norbert, Adam, la o zi după ce acesta a încetat din viață. My grandfather passed away today. • Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons....