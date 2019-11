Maia Sandu răspunde zîmbind, fiind întrebată cine îi alege ținutele

Fosta prim-ministră Maia Sandu spune că nu are un stilist și își alege singură ținutele, iar în ceea ce ține de coafură, ascultă sfaturile meșterului care o tunde. Dezvăluirile au fost făcute într-un interviu pentru Unimedia. {{405856}}Întrebată cine îi sugerează felul în care să se îmbrace, Maia Sandu a zîmbit. „Păi, sînt măricică. Am învățat și eu în timp ce-mi stă mai bine, în ce mă simt mai co

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md