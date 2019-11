Istoria Zidului care a separat familii

17:40

PE SCURT La 18 noiembrie, la Praga, la Galeria Jedna Dva Tri, a fost deschisă publicului larg expoziția lucrărilor artistice create de frații Polyakov. Cei doi sunt originari din regiunea transnistreană. Expoziția este rezultatul celor două luni petrecută de către frați la colectivul Petrohradska – reședința AIR. Lucrările expuse vor putea fi văzute până pe […] The post Lucrările fraților Polyakov din Transnistria sunt expuse în Praga appeared first on Moldova.org.