Reacția primarului de Olănești, după ce monumentul dedicat eroilor grăniceri români a fost vandalizat

Viorica Dăncilă a anunţat că îşi depune demisia din funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat, precizând că acest gest nu vine într-un moment de "slăbiciune", ci într-unul de "demnitate". • "Am înţeles opinia colegilor mei, faptul că se doreşte o resetare a partidului, faptul că trebuie cineva să îşi asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate şi eu consider că a trebuit să îmi dau demisia din funcţia de preşedinte al PSD. Este un gest pe c...