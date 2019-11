OSCE va ajuta la dialogul dintre Chișinău și Tiraspol

09:00

Prim-ministrul Ion Chicu consideră că Guvernul pe care îl conduce ar putea să-şi continue activitatea şi după alegerile prezidenţiale, "dacă Parlamentul, care are mandatul poporului, va fi mulţumit" de activitatea lui. Programul noului Guvern este prevăzut pentru un an. Potrivit Infotag, Chicu a menţionat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că, prezentând programul pentru un an, "el şi-a s