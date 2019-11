Localitățile și adresele care vor fi deconectate miercuri de la energia electrică

08:45

Evenimente 43 î.Hr.: Al doilea triumvirat, încheiat între Octavian, Marc Antoniu și Lepidus. 511: Moartea fondatorului Dinastiei Merovingiene Clovis I conduce la divizarea [Imperiul Franc|Imperiului Franc]] sub cei partu fii ai lui Theuderic, Chlodomer, Chlodomer und Childebert. 602: Regele bizantin Mauriciu și fii lui sunt uciși de soldații lui Focas Tiranul, cel care va urma la tron. 1095: Papa Urban al II-lea declară Prima Cruciadă la Conciliul de la Clermont. 1308: Henric al VII-lea este ales rege al romanilor. 1640: Lege emisă de domnitorul Matei Basarab, prin care era limitată posibilitatea de închiriere a mânăstirilor de la Muntele Athos sau a altor locuri sfinte. 1895: Alfred Nobel (1833-1896) a creat Premiile Nobel. Primele recompense au fost decernate în anul 1901. Premiile se decernează în fiecare an la 10 decembrie, data decesului lui Alfred Nobel. 1919: Prin Tratatul de pace de la Neuilly sur Seine, Bulgaria pierde teritoriul trac de la granița cu Grecia, teritoriul din vest este atribuit Statului sârb și sudul Dobrogei cu Silistra, României. 1940: La Strejnic, localitate în județul Prahova este asasinat de legionari istoricul Nicolae Iorga. 1940: Mai mult de 60 de foști oficiali și susținători români ai regelui abdicat Carol al II - lea, vor fi uciși de Garda de Fier a lui Ion Antonescu, în închisoarea de la Jilava, în așteptarea procesului lor. 1945: Un cutremur de 8.2 în Iran a provocat circa 4.000 morți. 1963: La prăbușirea unui DouglasDC-8F al companiei Trans-Canada din Montréal, Canada, au murit toți cei 118 pasageri. 1971: Sonda spațială sovietică Marte 2 aflată pe orbita planetei Marte lansează modulul de coborâre. Acesta funcționează defectuos și se prăbușește, însă este primul obiect făcut de om care ajunge pe suprafața planetei Marte. 1978: A fost fondat Partidul muncitorilor din Kurdistan, (PKK). 1983: Un avion Boeing 747 se prăbușește în apropierea aeroportului Barajas din Madrid, omorând 181 de oameni. 1989: Revoluția de Catifea: Are loc o grevă generală de două ore, în toate sectoarele economiei, pe tot cuprinsul Cehoslovaciei. 1998: A avut loc la București premiera filmului „Terminus Paradis”, în regia lui Lucian Pintilie, care a fost distins cu Marele Premiu Special al Juriului la Festivalul de la Veneția. 2000: În Norvegia se deschide Tunelul Laerdal, cel mai lung tunel rutier din lume, de 24,5 km lungime, între Aurland și Laerdal. Astfel, se creează un drum continuu de la Oslo la Bergen. Nașteri 1635: Françoise de Maintenon, metresă a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței (d. 1719) 1701: Anders Celsius, astronom suedez (d. 1744) 1818: Aron Pumnul, lingvist și istoric literar român, fruntaș al Revoluției de la 1848 în Transilvania, profesor al lui Mihai Eminescu (d. 1866) 1833: Mary Adelaide de Cambridge, mama reginei Mary a Regatului Unit (d. 1897) 1867: Grigore Antipa, biolog, ihtiolog, zoolog și oceanolog român, membru al Academiei Române (d. 1944) 1867: Charles Koechlin, compozitor francez (d. 1950) 1857: Charles Scott Sherrington, fiziolog britanic, Premiul Nobel pentru Medicină 1932 (d. 1952) 1870: Juho Kusti Paasikivi, ministru al Finlandei 1874: Chaim Weizmann, președinte israelian (d. 1952) 1884: Vasile Voiculescu, poet român (d. 1963) 1885: Liviu Rebreanu, academician, prozator și dramaturg român (d. 1944) 1892: Prințul Oleg Constantinovici al Rusiei, strănepot al Țarului Nicolae I (d. 1914) 1894: Konosuke Matsushita, industriaș japonez 1896: Giovanni Battista Angioletti, scriitor italian (d. 1961) 1903: Lars Onsager, chimist american 1912: Dina Cocea, actriță română de teatru și film (d. 2008) 1913: Nineta Gusti, actriță română de teatru și film (d. 2002) 1921: Alexander Dubček, om politic slovac 1924: Nina Cassian, poetă și eseistă română (d. 2014) 1929: Vladimir Țopa, fizician român (d. 1996) 1939: Laurent-Désiré Kabila, președinte de stat congolez 1939: Nicolae Manolescu, critic literar român 1940: Bruce Lee, actor, maestru în arte marțiale, fondator al stilului Jeet Kune Do (d. 1973) 1940: Ioan Scurtu, istoric român 1942: James Marshall „Jimi” Hendrix, chitarist, muzician american (d. 1970) 1951: Kathryn Bigelow, regizor american 1956: Mariana Simionescu, jucătoare română de tenis 1957: Kenny Acheson, pilot irlandez de Formula 1 1964: Roberto Mancini, antrenor italian, fost fotbalist 1965: Rachida Dati, politician francez, MdEP 1967: Sorin Lavric, scriitor, traducător român 1974: King ov Hell, basist norvegian 1977: Ivar Bjørnson, muzician norvegian 1978: Mike Skinner, rapper britanic 1979: Eero Heinonen, muzician finlandez (basistul formatiei rock The Rasmus) Decese 8 î.Hr.: Quintus Horatius Flaccus, poet roman (n. 65 î.Hr.) 1763: Isabella Maria de Parma, fiică a regelui Ludovic al XV-lea al Franței (n. 1741) 1852: Ada Lovelace, matematiciană, scriitoare engleză (n. 1815) 1875: Richard Carrington, astronom englez (n. 1826) 1885: Friedrich, Duce de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (n. 1814) 1895: Alexandre Dumas fiul, scriitor francez (n. 1824) 1940: Gabriel Marinescu, general și om politic român (asasinat) (n. 1886) 1940: Mihail Moruzov, șeful Serviciului Secret al Armatei, asasinat de legionari la închisoarea Jilava (n. 1887) 1940: Nicolae Iorga, istoric, scriitor, publicist și om politic român (asasinat) (n. 1871) 1953: Eugene O'Neill, dramaturg american, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (n. 1888) 1972: Victor Eftimiu, poet, prozator și dramaturg român, membru al Academiei Române (n. 1889) 1986: Cezar Lăzărescu, arhitect român (n. 1923) 2005: Jocelyn Brando, actriță americană (n. 1919) 2010: Irvin Kershner, regizor american (n. 1923) 2013: Nílton Santos, fotbalist brazilian (n. 1925) 2014: P. D. James, scriitor britanic (n. 1920) 2017: Cristina Stamate, actriță română (n. 1946) Sărbători Sf. Mare Mucenic Iacov Persul; Sf. Cuvios Natanael; Sf. Cuvios Pinufrie (calendar creștin-ortodox) Sf. Virgil (calendar romano-catolic) Sf. Iacob Persanul (calendar Greco-catolic)