„Moldova cu Igor Dodon la butoane are nevoie de o opoziție foarte puternică” (Al.Cozer / Cotidianul)

12:30

Recent întors dintr-o vizită de o zi la Moscova, noul premier Ion Chicu (care insistă pe atributul „tehnocrat”) anunțat disponibilitatea Rusiei de a acord un credit de 500 de milioane de dolari pentru refacerea infrastructurii și de a reduce prețul la gaze. Dacă acestea vor ajunge în R.Moldova, respectiv dacă Ucraina și Rusia vor încheia un acord de tranzit.Tranzitorie sau limitată în timp pare să fie și guvernarea Chicu. Este punctul de la care pleacă interviul Valetinei Ursu cu noul premier.(prima parte a interviului, aici.) Europa Liberă: Mi-am amintit că declarația Dvs. a fost că acest Guvern Chicu își ia angajamentul să reziste cel puțin până la alegerile prezidențiale. Dacă faceți lucrul acesta și reușiți să atrageți bani, atunci ar trebui să continuați mandatul?Ion Chicu: „Am avut aceeași abordare când am fost desemnat ca prim-ministru și am fost și am prezentat programul în parlament, pe care am avut-o cred că mereu în ultimii douăzeci de ani. Eu primul solicit un termen de încercare pentru mine. Dacă îl trec cu succes, atunci e OK, dacă nu, înseamnă că nu sunt persoana sau nu este garnitura respectivă, cuvenită. Da, noi ne-am stabilit un orizont de un an, în programul de activitate ne-am stabilit niște obiective care este posibil de a le realiza în această perioadă. Sper să avem capacitatea să schimbăm lucrurile spre bine, chiar am convingerea, văzând ce echipă avem, că vom face lucrul acesta și atunci vom vedea mai departe. Dacă ceea ce face guvernul satisface în primul rând parlamentul, care are mandatul poporului, vom continua. Dacă nu va satisface, au mai fost guverne, s-au mai dus, au mai venit...”Europa Liberă: Dvs. ați spus despre capacitate, iar eu m-am gândit și la poziția PD-ului, pentru că și ei v-au acordat sprijin și dacă, Doamne ferește, își schimbă ei atitudinea, atunci, așa au spus, că ar putea să constituie o majoritate parlamentară și să înainteze o moțiune de cenzură actualului guvern.Ion Chicu: „Orice lucru se poate întâmpla pe plan politic, noi reieșim din ipoteza că în parlament avem 101 oameni conștienți, care sunt responsabili, știu ce trebuie de făcut și sunt convins că atunci când vor vedea guvernul pentru care au votat, i-au acordat votul de încredere, vor vedea că guvernul acționează așa cum a promis de la tribună, vor avea o opinie. În cazul când văd că este altfel, vor avea altă opinie. Noi nu ne gândim acum la faptul că ar putea cineva să ne demită, să facă coaliții electorale; dacă te gândești doar la aceasta, înseamnă că degeaba ai mai intrat în birourile celea...”Europa Liberă: Așa, trecem repejor la mai multe alte întrebări, că s-au acumulat, ziceam că, în scurt timp, foarte multe. Iarna bate la ușă, acordul privind importul gazelor e pe final de negocieri? Ion Chicu: „Iarna bate la ușă și, în linii mari, suntem pregătiți, am avut ședință cu Serviciul situații excepționale joi, am văzut care este nivelul de pregătire. Problema aprovizionării cu gaz rămâne un risc enorm încă, și nu pe dimensiunea încheierii acordului...”Europa Liberă: ... acordului bilateral...Ion Chicu: „...cu Gazprom. Noi am fost la Moscova, am ajuns de principiu la înțelegerea că contractul existent, care expiră la 31 decembrie, va fi prelungit măcar pe un an...”Europa Liberă: Deci, nu se negociază altul nou?Ion Chicu: „Nu este convenabil pentru noi să negociem altul nou, pentru că asta ar însemna un preț foarte mare. A rămas așa, am reușit să convingem partea rusă să-l mai extindem pe cel vechi, ca să beneficiem de un preț convenabil, cu mult mai mic decât am procurat în 2019. Partea rusă bineînțeles că avea dreptul să refuze această propunere a noastră, pentru că dacă înțelegerea se finalizează la o dată oarecare, mai departe hai să ne așezăm să discutăm. Ei au acceptat să prelungim acest contract, să beneficiem de preț. Nu partea actuală e cea mai complicată în ecuația respectivă. Este vorba despre asigurarea accesului fizic al gazului natural în Republica Moldova, de la 1 ianuarie. Or, între furnizorul gazelor și noi mai este un intermediar, cu care Gazprom-ul nu are încă contract de tranzit.”Europa Liberă: Vă referiți la Ucraina, pe al cărei teritoriu trebuie să tranziteze acest gaz?În caz că nu se ajunge la o înțelegere, va trebui de utilizat un tronson alternativ, prin Marea Neagră, România, Bulgaria, Ucraina.Ion Chicu: „Aici este riscul. Noi sperăm că acești doi mari operatori vor găsi un numitor comun și vom primi gazul pe traseul tradițional. În caz că nu se ajunge la o înțelegere, va trebui de utilizat un tronson alternativ, prin Marea Neagră, România, Bulgaria, Ucraina. Este mai complicat acest traseu, încă nu este testat tehnic, multe segmente abia acum sunt date în exploatare. Specialiștii noștri lucrează, testează, astfel ca la 1 ianuarie să nu avem surprize. Oricum, riscul există și noi suntem conștienți de aceasta.”Europa Liberă: Dvs. ați anunțat această veste, că se reduce prețul la importul gazelor rusești, dar experții în energetică au calculat și au spus că la consumatorul final lucrul ăsta nu prea se va resimți, pentru că ar putea să rămână același tarif. Ion Chicu: „Eu vreau să văd întâi materializate înțelegerile noastre, încheiate contracte, să vedem că gazul vine fizic în Republica Moldova. Mai departe, noi avem regulator pe piața energeticii, el se va pronunța - este posibilitate de redus, nu este, trebuie să vedem. Trebuie să amintim că pe parcursul anului 2019 tarifele interne au fost acele calculate din prețul de 178 de dolari, deși Moldova-Gaz a cumpărat cu 240 sau 230, la anumite perioade. Este vorba de calcule, este vorba de respectarea metodologiei. Una este clar, că noi nu vom admite majorări de tarife, or sunt și asemenea solicitări.”Europa Liberă: Dar știți că așteptările cetățenilor sunt să scadă tarifele și să se ridice pensiile și salariile?Ion Chicu: „Așteptările sunt întemeiate. Guvernul trebuie să manifeste suflet, în primul rând, și înțelegere, să acorde suportul necesar cetățenilor, să le sporească veniturile, totodată, ține de măiestria guvernului cum să asigure un echilibru între domeniul social, necesitățile oamenilor, dar și funcționarea economiei, securitatea energetică și tot așa mai departe. Aceasta este și cheia succesului sau insuccesului. Trebuie să asigurăm acest echilibru.”Europa Liberă: Toate guvernările promit alternative la resursele energetice, cel mai mult se discută despre darea în folosință a gazoductului Iași-Chișinău, s-au făcut unele promisiuni că în primăvara anului viitor ar putea pe țeavă să curgă gazul de la Iași la Chișinău. Iar Dvs. ce ziceți?Ion Chicu: „Eu zic că noi trebuie să salutăm orice alternativă, orice instrument de sporire a securității energetice. Este un proiect în care este implicată și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Iarăși, vineri, la Londra am discutat și despre acest subiect, noi susținem totalmente darea în exploatare a acestui gazoduct. Sunt niște probleme tehnice. Iată, mâine am o întrevedere cu dna Angela Sax, care este reprezentantul BERD-ului la Chișinău, ca să încercăm să găsim soluțiile. Este important să avem acest gazoduct și încă este important să înțelegem că în caz de crize pe magistralele respective, acest gazoduct nu este suficient, nu are capacitate suficientă pentru a aproviziona Republica Moldova cu gaze, este bine că el va fi dat în exploatare, dar el nu este suficient.”Europa Liberă: Dar astăzi nu puteți vorbi cam când ar putea el să devină funcțional?Ion Chicu: „Din ceea ce m-au informat colegii, pe parcursul anului viitor, acest obiectiv va fi dat în exploatare.”Europa Liberă: Pe parcursul anului viitor, înseamnă 1 ianuarie – 31 decembrie.Ion Chicu: „Nu cred că va fi 1 ianuarie, eu cred că mai aproape de primăvară sau chiar la început de vară.”Europa Liberă: Despre prevederile Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană ce ne puteți spune și dacă mai rămâne restanțieră Republica Moldova la anumite aspecte care includ acest document moldo-comunitar destul de important și despre care, iarăși, autoritățile spun că-l vor respecta exact așa cum e scris?Ion Chicu: „Spun, vor respecta exact așa cum e scris, colegii mei, care acum elaborează acest plan detaliat de acțiuni al guvernului, consultă acel acord voluminos, în care avem foarte multe angajamente. Știu că sunt niște restanțe deja din partea Republicii Moldova, în planul detaliat vor fi incluse aceste acțiuni.Respectarea și implementarea Acordului de Asociere rămâne lege pentru noi.La noi este raportare și pe planul de implementare a Acordului de Asociere, colegii mei de la guvern și de aceasta se preocupă. O să avem o înțelegere mai clară către 1 decembrie: care-s restanțele, unde trebuie să intensificăm eforturile. Dar ceea ce am declarat: respectarea și implementarea Acordului de Asociere rămâne lege pentru noi. Și nu doar acest acord. Și nu doar cu Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Produsele moldovenești au penetrat piața comunitară și mulți agenți economici chiar spun că au și beneficii de la acest lucru. Pe de altă parte, Republica Moldova nu reușește să acopere anumite cote pe care le-a oferit Uniunea Europeană. Aici ce se poate face?Ion Chicu: „Suntem bucuroși că agenții noștri economici au reușit să penetreze aceste piețe. Noi trebuie să fim prezenți oriunde putem vinde marfa noastră, fie în Est, fie în Vest, Orient sau unde o mai fi. Este adevărat că nu putem încă acoperi cotele care ne sunt oferite de Uniunea Europeană și aici iarăși ne întoarcem la problema investițiilor private, care nu vin inclusiv din cauza infrastructurii deficitare. Trebuie de acționat în complex: infrastructură, politică fiscală amiabilă pentru business, măsuri pentru atragerea forței de muncă de peste hotare în Republica Moldova - mă refer, bineînțeles, în primul rând la concetățenii noștri - și atunci vom avea complexul de măsuri care sunt prielnice pentru investiții și pentru a avea producerile capabile să satisfacă și să acopere acele cote.”Europa Liberă: Dar care sunt alte restanțe pe care le are Republica Moldova, implementând acest Acord de Asociere?Ion Chicu: „Sunt mai multe restanțe, ele-s foarte bine cunoscute și în primul rând țin iarăși de domeniul statului de drept, reforma justiției și tot așa mai departe. Încă o dată remarc, noi tot timpul, ca țară, și nu vreau să învinuiesc niciun guvern, niciun ministru, niciun parlament, am încercat să declarăm că respectăm, dar să vedem ce va mai fi mâine, este convenabil din punct de vedere electoral, nu este convenabil... Noi nu trebuie să mai, iarăși îmi vine cuvântul ăsta, fentăm partenerii, dar trebuie să avem dialog civilizat și onest. Iar acolo unde vedem că în acord sunt incluse angajamente care ar putea fi discutate, care poate erau foarte pertinente la momentul semnării, dar peste timp s-au schimbat, trebuie să negociem, să vedem.”Europa Liberă: Dar vreți să exemplificați care ar fi?Ion Chicu: „Nu pot acuma, sunt multe legate și de DCFTA, deci Acordul acesta de liber schimb aprofundat și tot așa mai departe. Cu colegii mei suntem preocupați de această analiză, o să revenim cu informație asumată din partea guvernului, nu vreau să fac nicio declarație, ca să nu aibă mai departe efecte respective.”Europa Liberă: Dar așteptați și bani de la Uniunea Europeană?Ion Chicu: „Bani de la Uniunea Europeană bineînțeles că așteptăm, dar să aștepți nu este suficient, trebuie să îndeplinim condiționalitățile, inclusiv mai sunt încă două pentru tranșa a doua a asistenței macrofinanciare, sunt multe pentru tranșa a treia. Noi o să încercăm să îndeplinim aceste condiționalități. Mai complicat va fi cu tranșa a treia, dar trebuie cu partenerii să discutăm, iarăși, onest. Avem de gând să ne facem tema de acasă. Mai departe, partenerii trebuie să evalueze cât de corect am făcut noi această temă.”Europa Liberă: Dar ce e mai dificil?Ion Chicu: „Sunt mai multe incluse acolo, sunt multe care au caracter social, nu țin de reforma justiției sau de statul de drept, mai mult cu caracter social, mai mult care țin de alte domenii. De exemplu, tranșa a treia este problema pe care o avem cu operatorul de pe piața gazelor naturale, este vorba de delimitarea companiei de transport și companiei de distribuire. Noi avem problema cu Transnistria, o bună parte din activele Moldova-Gaz sunt în Transnistria; însăși Moldova-Gaz este o companie care este controlată de Gazprom, care are majoritatea acțiunilor acolo, deci, respectiv și acest operator trebuie să meargă la aceste condiții. Aici sunt dificultăți și noi vrem să găsim o soluție. Și nu doar aceasta, sunt mai multe domenii la care trebuie să lucrăm. Avem nevoie de acești bani, dar asta nu înseamnă că vom renunța la, să zicem, interesele Republicii Moldova.”Europa Liberă: Acele datorii istorice pe care le are regiunea transnistreană pentru consumul de gaze vor avea o soluție și cum vede asta Republica Moldova? Eu l-am auzit și pe președintele Igor Dodon, și pe alți demnitari de stat care spun că în niciun caz partea dreaptă a Nistrului nu trebuie să achite datoriile pe care le au cei din stânga Nistrului. Dar parcă nu știu cum sună...Ion Chicu: „Rămâne și eu să reiterez sau să confirm ceea ce a fost declarat și de președintele țării, și de alți demnitari, după cum ați spus Dvs. Datoria ceea de aproape șapte miliarde de dolari nu este a părții din dreapta Nistrului a Republicii Moldova. Noi am achitat facturile onest față de Gazprom. Avem o datorie istorică, de 443 de milioane de dolari, pe care o să ne gândim cum s-o acoperim, tot pe bază comercială onestă. Deci, datoria de pe malul stâng nu este a noastră. Deși și aici este foarte complicat. Pentru că este o companie, proprietarul majoritar sau care controlează este Gazprom-ul, noi vedem soluționarea acestei problemei, nu-i exclus, și în formatul mai larg de soluționare a problemei transnistrene. Este un subiect care trebuie discutat. Una e clar: consumatorul de pe malul drept, care și-a achitat facturile onest, nu va achita niciun cent de acolo.”Europa Liberă: Dar Rusia sau Gazprom-ul, când discută cu Republica Moldova, poate să zică: noi nu discutăm cu subiecți diferiți, este statul Republica Moldova? Ion Chicu: „Rusia sau Gazprom, mai bine zis, în discuțiile noastre nu abordează problema datoriei transnistrene, nici acum, și pe viitor vom vedea ce va mai fi, dar este clară poziția Republicii Moldova, agenților economici și cetățenilor din partea asta, noi ne-am achitat facturile, uneori foarte dificil am achitat, uneori am rupt de la articole mai importante, dar ne-am achitat facturile. Deci, noi nu vom achita pentru alți consumatori.”Europa Liberă: Autoritățile de la Tiraspol deseori învinuiesc guvernanții de la Chișinău că ori instituie o blocadă economică, ori că nu le intră în voie când au și ei necesitățile lor, să dea mai mult frâu liber pentru agenții economici din stânga Nistrului. Președintele Igor Dodon aici, în studioul Europei Libere, se arăta odată mirat de numărul mare de agenți economici care sunt înscriși în partea dreaptă a Nistrului, dar ceva nu-i în regulă. Ion Chicu: „Și aici o să vorbesc în felul următor: este clar să asigurăm un dialog constructiv cu toți, atât pe plan bilateral, cu țări, cât și pe intern, cu raioane, autonomii, regiunea transnistreană ș.a.m.d. Acesta este un dialog intern al Republicii Moldova. Este clar că asemenea discuții apar nu doar în raport guvern-autorități, de exemplu din stânga Nistrului, apar și cu raionul X sau raionul Y. Fiecare autoritatea vrea mai mult sau mai puțin...”Europa Liberă: Acolo se rezolvă mai ușor.Ion Chicu: „Aici e specific, bineînțeles, noi trebuie să avem un dialog constructiv. Clar că el este afectat, acest dialog, și de momente mai politice, trebuie să ne așezăm și să discutăm pe fiecare problemă. Agenții economici din Transnistria care sunt înregistrați temporar în Republica Moldova au posibilitatea să exporte inclusiv în Uniunea Europeană. Apropo, 35% din exporturile Transnistriei merg în Uniunea Europeană. Ei sunt uneori nevoiți să respecte condițiile noastre. În ce privește numărul mare de agenți economici, da, când s-a declanșat problema cu conturile bancare, am făcut o estimare, să vedem câți agenți economici au conturi, câți acționează. Este discrepanța aceasta între numărul de conturi și agenții economici care activează în Transnistria...”Europa Liberă: Exact.Ion Chicu: „Noi nu avem datele de la autoritățile de la Tiraspol exact, nu am făcut o contrapunere, încă nu am ajuns la un așa nivel de dialog, ca să putem verifica datele, dar noi o să ne asigurăm că agenții economici din Transnistria care au conturi aici să nu desfășoare activități în detrimentul sistemului bugetar al Republicii Moldova. Problema blocajului, a închiderii contului este mai degrabă o problemă artificială, noi o să găsim o soluție, astfel încât să nu blocăm agenții economici din Transnistria, de a căror activitate depinde și bunăstarea cetățenilor noștri de pe malul stâng.”Europa Liberă: Dar există premise și argumente suficiente ca sistemul bancar din regiunea transnistreană să se integreze în circuitul Republicii Moldova?Ion Chicu: „Dorința noastră firească este ca, treptat, de dorit mai repede, dar facem treptat, să integrăm toate sistemele, nu doar cel bancar. Noi vorbim și de sistemul fiscal, pentru că sunt mari discrepanțe, și de alte sisteme, asigurări sociale și așa mai departe. Și cel bancar de asemenea este. Eu sunt absolut sigur că lucrurile merg spre aceasta. Pentru că, printr-un dialog constructiv, se poate de ajuns la această soluție, agenților economici din Transnistria le va fi mai convenabil să utilizeze instrumentele financiare, inclusiv valuta Republicii Moldova. Este treptat, este o muncă foarte grea, de convingere, de elaborare a mecanismelor ș.a.m.d.”Europa Liberă: Ei trebuie să accepte valuta Republicii Moldova, pentru că e o problemă gravă, mai ales atunci când Moldova achită pentru resursele de la Cuciurgan.Ion Chicu: „Eu aș vrea să nu utilizăm cuvintele „trebuie”, „sunt obligați”, „vor veni, că n-au încotro”. Nu sunt categorii sau noțiuni care se utilizează într-un dialog. Lor le va fi mai convenabil să avem un sistem sincronizat, unificat. Și nouă ne va fi mai ușor, mai convenabil.” Europa Liberă: La Londra ați discutat cu omologul Dvs. ucrainean și ați vorbit despre deschiderea a două puncte comune. Și aici a fost o rezistență mare din partea Tiraspolului, când auzeau despre înțelegerile pe care le au autoritățile de la Kiev cu cele de la Chișinău. E cu putință acest lucru?Ion Chicu: „Într-adevăr, la Londra am avut prima întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei. Am discutat mai multe subiecte. Și acolo, pe agenda relațiilor cu Ucraina, s-au acumulat mai multe subiecte, inclusiv am discutat despre regiunea răsăriteană a Republicii Moldova. Cunoașteți că pe parcursul ultimilor doi ani a fost deschis acest punct comun de control la Cuciurgan. Noi vrem să continuăm această experiență, am vrut să aflu opinia părții ucrainene, o să discutăm mai departe cu dumnealor, dar în contextul edificării unui dialog care are drept obiectiv final reunificarea țării, noi o să discutăm inclusiv cu exponenții autorităților de la Tiraspol, ca să ne asigurăm că aceste puncte de control nu dăunează sau nu blochează activitățile economice, circulația cetățenilor etc. Și aici remarc că aceste posturi când vor fi date în exploatare sau introduse trebuie să acționeze în beneficiul tuturor cetățenilor și agenților economici, indiferent că sunt pe malul stâng sau pe malul drept.”Europa Liberă: În ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre deoligarhizare în Republica Moldova. Dvs. cum înțelegeți acest proces?Ion Chicu: „Din câte cunoaștem, oligarhia este o formă a monopolului, așa am învățat cândva la economia politică. Noi avem încă multe monopoluri în Republica Moldova și, bineînțeles, majoritatea sunt economice. Iată acei pași deciși, să zicem, determinanți care au fost întreprinși de guvernul precedent – și vreau să-i felicit pentru aceasta, de a merge spre demonopolizare – noi îi vom continua, chiar îi vom accelera, pentru că și aceasta este o condiție ca investitorii străini să vină în Republica Moldova – competiție corectă, egală, fără preferințe pentru unul sau pentru altul. Deci vom demonopoliza...”Europa Liberă: Dar care monopoluri trebuie demontate?Ion Chicu: „Circulau zvonuri în spațiul public despre monopol la carne, pește, Metalferos, mai multe scheme vechi. Vom liberaliza totul, astfel încât să fie o concurență loială pe această dimensiune. În ceea ce ține de controlul oligarhiei asupra structurilor statului, stat captivat ș.a.m.d., noi tocmai am spus că reforma justiției este prioritară pe agenda noastră. Chiar și astăzi ministrul nostru al justiției este la Strasbourg, discută cu dl Gianni Buquicchio, președintele Comisiei de la Veneția, cum să facem așa ca această reformă să fie una veritabilă.”Europa Liberă: Dar când ziceți că sunteți fermi ca să duceți la bun sfârșit reforma în justiție, la ce vă referiți? Primul test trebuie să-l treceți acum, când va fi ales noul procuror general.Ion Chicu: „Primul test trebuie să-l trecem când va fi ales procurorul general. Cunoașteți evoluția evenimentelor. Comisia creată prin ordinul ministrului justiției de preselectare a candidaților pentru această funcție și-a făcut treaba în luna octombrie, au fost desemnați patru candidați. Deși în spațiul public s-a anunțat că sunt anulate rezultatele acestui concurs, noul ministru nu a găsit un asemenea ordin în minister, ori emiterea unui asemenea ordin însemna o încălcare a legii. Deci, el nu a fost emis și noul ministru nu a avut dreptul să anuleze nici d-lui, fiindcă și el avea să încalce, a remis lista la Consiliul Superior al Procurorilor și înțeleg că mai au vreo 5-6 zile...”Europa Liberă: Exact! Și expiră termenul.Ion Chicu: „Este la discreția Consiliului Superior al Procurorilor să aleagă din acești patru un candidat. Așa prevede legea și așa trebuie de făcut. Orice imixtiune a altor ramuri ale puterii pe această dimensiune este încălcare flagrantă nu doar a principiilor, dar și a legislației, și a Constituției. Noi așteptăm și suntem siguri că acest forum colectiv al procurorilor va desemna cea mai bună candidatură, o va înainta președintelui Republicii Moldova pentru aprobare și sper că cu aceasta vom finaliza epopeea cu alegerea procurorului general. Sunt convins că din acești patru candidați se poate de ales o persoană integră, care știe cum să organizeze lucrurile în procuratură, ca să deblocăm această situație.”Europa Liberă: Deci, în următoarele două săptămâni ar putea fi cunoscut numele celui care va ajunge în fotoliul de procuror general?Ion Chicu: „Din câte știm, Consiliul Superior al Procurorilor are 10 zile din momentul primirii listei pentru a înainta candidatul.”Europa Liberă: Termenul expiră degrabă. Șeful statului trebuie să emită decretul numirii în funcție?Ion Chicu: „Trebuie să examineze și vedem dacă acceptă candidatura, atunci mai repede se va întâmpla, eu cred, iar în cazul în care respinge candidatura, va mai dura. Să vedem cum vor evolua lucrurile, bineînțeles, eu nu pot să știu cum anume vor evolua.”Europa Liberă: Dar ce poate face o singură persoană? Chiar și dacă e numit procurorul general, ce poate face el astfel încât să răstoarne situația, să schimbe și să fie clar că e un început de reformă adevărată în justiție și finalitatea se vede?Ion Chicu: „Un conducător bun poate face multe lucruri, dacă știe sau este priceput în management, este decis să facă reforme și să organizeze lucrurile. Sunt absolut sigur că printre candidați sunt persoane care pot face acest lucru...”Europa Liberă: Aici sunteți mai diplomat și nu vreți să răspundeți.Ion Chicu: „Bineînțeles, va trebui să-și aleagă o echipă pe măsură, dar eu sunt sigur că timp de un an acest sistem se poate de curățat și se poate de readus în serviciul statului și al cetățenilor.”Europa Liberă: Împrospătat, să curgă sânge proaspăt în sistemul acesta. Vedeți că foarte multă nemulțumire chiar din partea cetățenilor, că mulți magistrați au devenit foarte bogați peste noapte, că nu tocmai întru totul sunt respectate drepturile omului în Republica Moldova. Are și lumea rezerve mari față de cei care fac justiția în Moldova.Ion Chicu: „Sunt absolut sigur că noul procuror general, care are atâtea împuterniciri conform Constituției, se va descurca și va face ceea ce așteaptă societatea – curățarea sistemului de elementele corupte, neintegre, astfel încât justiția să fie acea ramură a puterii în stat care contribuie la dezvoltarea statului, nu la alte elemente, pe care, din păcate, le-am avut în trecut.”Europa Liberă: Ați spus că guvernul rămâne a fi unul tehnocrat. De ce atunci atâtea reproșuri, că e guvernul lui Igor Dodon, că e guvernul Partidului Socialiștilor, că e guvernul nu știu cui?Ion Chicu: „Eu cred că avea să vă mire dacă nu aveau să fie aceste reproșuri. Noi suntem într-un spațiu politic foarte agitat, bineînțeles că fiecare își exprimă părerea și asta e bine când cetățenii se pronunță. Că ne cataloghează că suntem ai acelui sau ai celuilalt – judecați-ne după fapte. Suntem imuni la declarații, la învinuiri, etichetări, nu avem când le atrage atenție, avem o agendă destul de încărcată și chiar să dorim foarte mult să ne focusăm pe declarații în spațiul public, nu avem timp.”Europa Liberă: Deci, e Guvernul Chicu, guvernul tehnocrat, asta lăsați să se înțeleagă?Ion Chicu: „Aceasta este nu doar declarația, dar cred că în ultimele opt zile de când acționează acest guvern nu am făcut nimic care ar veni în contradicție cu ceea ce v-am spus.”Europa Liberă: Dar pentru Dvs. e clar astăzi totuși ce sistem există în Republica Moldova – parlamentar, semi-parlamentar, semi-prezidențial –, pentru că și aici sunt interpretări foarte multe?Ion Chicu: „Eu cred că în Republica Moldova sunt foarte bine delimitate atribuțiile executivului, președintelui, puterii legislative... Urmează ca fiecare să-și îndeplinească funcțiile așa cum prevede Constituția, să existe respect între instituții, că așa e bine, să fie conlucrare, pentru că dacă nu este conlucrare – și noi am avut situații de acest gen – nu poate fi eficiență. Guvernul depune toate eforturile ca să avem acest, nu-i zic confort, dar această conlucrare cu parlamentul și președinția.”Europa Liberă: Faptul că Igor Dodon vă convoacă atât de des, ce înseamnă?Ion Chicu: „Igor Dodon nu ne convoacă atât de des. Dacă vorbim de ședințele de luni, la ora 8 dimineață, ele au fost și în trecut, și cu guvernul precedent, altceva e că nu tot timpul funcționau, dar pe agenda președintelui, vă spun în cunoștință de cauză, fiindcă eram consilier, ședința la ora 8 era stabilă, pentru că este necesară o conlucrare între instituții.”Europa Liberă: Dar acest guvern tehnocrat poate fi considerat și o scenă pe care va merge Igor Dodon către prezidențiale?Ion Chicu: „Eu nu cred că noi trebuie să discutăm acum pe care scenă Igor Dodon, Maia Sandu și alți candidați foarte buni pentru Președinția Republicii Moldova vor merge. Guvernul respectiv trebuie să-și facă treaba așa cum a promis și și-a asumat, iar cine dintre politicieni va încerca să-și atribuie succesul, dar poate și insuccesul vom vedea. Preferăm să nu ne gândim la aceasta.”Europa Liberă: Apropo despre moștenirea Guvernului Sandu, ce ne puteți spune?Ion Chicu: „Vreau să-i mulțumesc guvernului precedent pentru eforturile depuse, pentru bunele intenții pe care le-au avut și consider că au făcut tot ce au putut.”Europa Liberă: Dar ați analizat și moștenirea care i-a revenit Guvernului Sandu?Ion Chicu: „Moștenirea care i-a revenit Guvernului Sandu n-a fost nici mai grea, nici mai ușoară decât ceea ce am preluat noi.”Europa Liberă: Sergiu Sîrbu, deputatul democrat zicea că atunci când PD-ul a organizat adunare, miting ce a fost în Piața Marii Adunări Naționale, printre cei prezenți când s-au aruncat curcanii în ograda prezidențială a fost și actualul premier Ion Chicu. Dacă vreți să-i răspundeți...Ion Chicu: „Atunci eram la Ministerul Finanțelor a fost organizată o manifestație sub lozinca pentru stabilitatea țării, să nu destabilizăm, să nu creăm conflicte, acesta era și mesajul meu către colegii mei din minister. Am fost la acel miting, imediat ce s-a finalizat în centru, m-am dus înapoi la Ministerul Finanțelor. Unde s-au dus restul, ce aveau subsuoară, ce au aruncat rămâne deja pe conștiința lor. Eu nu am participat la evenimentele respective.”Europa Liberă: Cum vedeți relația putere-opoziție?Ion Chicu: „Eu cred că succesul țării și al societății noastre stă într-un dialog și o conlucrare sănătoasă între putere și opoziție, pentru că nu sunt suficiente resurse nici într-o parte, nici în alta pentru a progresa. Ar fi foarte bine, ar fi o manifestare de înțelepciune enormă dacă și opoziția, și guvernul și-ar conjuga eforturile atunci când se acționează în interesul țării și atunci când au ceva să-și reproșeze, să se vorbească direct. Sunt asemenea modele unde partidele se perindă la guvernare, manifestă suficient respect, când trebuie de aprobat chiar și măsuri nepopulare votează împreună, pentru că știu că-i pentru binele țării. Eu sper că la o etapă oarecare noi o să ajungem la această situație. În raport cu opoziția noastră, cu opoziția din Republica Moldova, eu sunt ferm convins că instituțiile care în țările europene sunt oferite opoziției trebuie să fie oferite opoziției. Aici sunt mai multe, inclusiv acelea care sunt în subordinea parlamentului. Este clar însă că, dacă opoziția obține aceste instituții și le utilizează în scopuri distructive, atunci cetățenii tot trebuie să-i întrebe de ce fac lucrul acesta. Dialogul normal între guvern și opoziție este cheia succesului.”Europa Liberă: Dar Dvs. chiar credeți că în Moldova mai sunt forțe distructive?Ion Chicu: „Forțe distructive putem fi fiecare dintre noi, depinde de dispoziție. Este important să fim cuprinși de simțul responsabilității și să acționăm spre binele țării. Eu sunt absolut sigur că fie opoziție, fie guvernare, pentru că oricum se schimbă ciclic, se gândesc la binele țării și dacă am avea și capacitatea să lăsăm pe planul doi interesele politice, dar să ne concentrăm pe interesele țării ar fi foarte bine.”Europa Liberă: Ați fost la Moscova, ați fost la Londra, mergeți la Kiev. La Bruxelles când veți merge?Ion Chicu: „O să merg și la Bruxelles, o să merg și la București.”Europa Liberă: Când?Ion Chicu: „Pe măsură ce vor veni invitațiile. Nu am stabilit încă exact.”Europa Liberă: Și când vorbește Republica Moldova despre aceste parteneriate strategice pe care vrea să le aibă și cu Estul, și cu Vestul, și cu Rusia, și cu România, și cu America, la ce se gândește țara? Și vreau aici să nuanțați un pic, cum ați vedea cooperarea moldo-americană? Totuși suntem un post de radio american și ar fi bine să aflăm un punct de vedere al Dvs. Ce evoluții vedeți în această cooperare moldo-americană?Ion Chicu: „După cum v-am spus, noi, cel puțin guvernul acesta tehnocrat va merge oriunde și va invita pe oricine cu care putem edifica relații bilaterale, respectuoase, reciproc avantajoase, indiferent de amplasarea geografică. Și în acest context avem mai multe parteneriate strategice, pe care, după cum am și declarat, vrem să le aprofundăm și să le dezvoltăm. Avem o relație specială cu Statele Unite ale Americii. Acest stat ne-a acordat suport chiar de la primele zile ale independenței; suportul a fost pe diferite dimensiuni – și financiar, și suport pe asistență tehnică, promovarea reformelor. Sunt foarte activi în promovarea reformei justiției și am avut deja o întrevedere cu dl ambasador Dereck J. Hogan, după învestirea guvernului. Am discutat cu d-lui de multe ori pe când eram în alte funcții, contăm și în continuare pe suportul Statelor Unite ale Americii.”Europa Liberă: Dar ce așteaptă Republica Moldova de la SUA? Ce suport concret?Ion Chicu: „Republica Moldova așteaptă de la SUA ca și de la fiecare țară o tratare respectuoasă, și până la această etapă noi beneficiem de această tratare. Republica Moldova, după cum am spus, trebuie să-și respecte angajamentele asumate. Bineînțeles că înainte de a-ți asuma angajamentele trebuie să te gândești bine dacă este în interesul țării sau nu, suport pe toate dimensiunile, inclusiv pe reformele în justiție, avem multe proiecte implementate împreună cu colegii din Statele Unite ale Americii pe domeniul finanțelor publice, apropo, Serviciul fiscal, trezorerie. Poate toate acestea nu se văd așa de bine, dar noi le avem. Pe linia USAID-ului avem foarte multe proiecte bune. Deci, noi vom continua această cooperare.”Europa Liberă: Dle premier, Statele Unite ale Americii fac parte din procesul de negocieri „5+2” pentru reglementarea transnistreană. Iată ați revenit de la Moscova și iarăși ați abordat subiectul ce ține de casarea munițiilor. Vreți să ne detaliați și aici foarte clar cum se va întâmpla acest lucru, pentru că unii se tem că nu va fi transparență? Se pare că și OSCE-ul nu a fost chiar atras la acest proces. Să ne spuneți din primă sursă, cum vedeți Dvs. ca Rusia să se țină de cuvânt privind casarea munițiilor din stânga Nistrului?Ion Chicu: „Inițiativa Federației Ruse de a începe casarea acestor muniții de la depozitul renumit de la Cobasna a parvenit în luna august, când a avut loc vizita ministrului apărării la Chișinău. Din start am comunicat, fiindcă în proces sunt implicați mai mulți parteneri, va trebui să fie un mecanism transparent, sigur, să nu avem consecințe nefaste, că este vorba totuși de armament. Se discută pe diferite platforme despre această inițiativă, dar nu sunt multe detalii. Deocamdată a fost doar inițiativa. Iată de ce când am fost la Moscova am solicitat părții ruse să vină cu mai multe detalii asupra viziunii lor de organizare a acestui proces, pentru că trebuie să fie transparență, trebuie toți partenerii să fie informați despre acest proces. O să așteptăm detalii despre proces, pentru că el n-a fost lansat și va fi discutat.”Europa Liberă: Nici nu știți când o să înceapă el?Ion Chicu: „Așteptăm aceste detalii. Ne dorim cât mai mult, cât mai rapid să se întâmple, pentru că acest depozit de muniții, apropo, foarte vechi, constituie o problemă și o durere de cap nu doar pentru Republica Moldova, nu doar pentru Ucraina și regiune, dar și pentru Federația Rusă, pentru că este răspunderea lor în caz de deflagrație sau potențiale scenarii negative. Ei, de asemenea, sunt îngrijorați și preocupați de această situație.”Europa Liberă: Republica Moldova astăzi sub care umbrelă își asigură securitatea?Ion Chicu: „Republica Moldova își asigură securitatea sub umbrela dreptului internațional, înainte de toate. Republica Moldova tinde, după cum e consfințit în Constituție, să fie un stat neutru și cerem de la toți să respecte acest statut și diplomația noastră va acționa în această direcție. Sunt state, de exemplu, Austria, care are un statut de neutralitate bine pus la punct și această umbrelă este foarte confortabilă, nu trebuie să fie nici un bloc, nici altul.”Europa Liberă: Dar statele neutre nu au armate străine pe teritoriul lor. Ion Chicu: „Noi am moștenit această situație din anii ‘90, trebuie s-o privim ca realitate, nu înseamnă că nu trebuie să cerem evacuarea, dar trebuie să înțelegem că cu pași clari, agreați cu toți partenerii trebuie să soluționăm și această problemă, ca și multe altele. Evacuarea sau casarea armamentului este una din etapele spre soluționarea acestei probleme, dar bineînțeles că trebuie să avansăm în paralel și cu identificarea soluției politice pentru acest diferend. Iată așa am convenit...”Europa Liberă: Vreți să ziceți că trebuie sincronizat?Ion Chicu: „Este necesar să mișcăm pe mai multe căi odată ca să asigurăm și retragerea forțelor armate ale Federației Ruse, și identificarea soluției politice pentru acest conflict.”Europa Liberă: Ambasadori când trimiteți în misiunile diplomatice? Trebuie o mare parte din ei să revină acasă, pe alții ar trebui să-i delegați.Și pe dimensiunea ambasadorilor avem aceeași situație ca și în toate ministerele de paralizare de facto a activității.Ion Chicu: „Da, vreau să vă spun că și pe dimensiunea ambasadorilor avem aceeași situație ca și în toate ministerele de paralizare de facto a activității. Nu sunt funcționale ministerele din varii motive. M-am mai pronunțat asupra acestei chestiuni, nu trebuie să-mi consum acum timpul. Ambasadorii străini vor fi selectați exclusiv pe principii de profesionalism. Dl ministru al afacerilor externe și integrării europene deja a ieșit cu inițiativa de a depolitiza acest minister și va veni cu un proiect de lege care va interzice statutul de membru al unui partid politic pentru diplomați, pentru ambasadori. Și acest lucru va fi unul foarte bun, pentru că diplomați trebuie să acționeze strict în interesele țării, nu ale unui partid sau altul.Dl ministru al afacerilor externe va veni cu un proiect de lege care va interzice statutul de membru al unui partid politic pentru diplomați, pentru ambasadori.Nu vom avea ambasadori politici, funcționari dintr-un partid sau altul pe care i-am evacuat în altă țară ca să nu ceară funcții la noi, deci vor fi doar diplomați. Actualmente are loc procesul de selectare a acestor diplomați și în măsura în care va fi definitivată lista, vor fi înaintate, bineînțeles, cereri pentru statele respective pentru a primi agrementul ș.a.m.d.”Europa Liberă: Dar asta va dura mult?Ion Chicu: „Durează acest proces, pentru că de regulă vreo trei luni durează obținerea agrementului, dar, începând cu săptămâna viitoare, noi deja vom emite adresări către țările respective. Este important de menționat că, deși la mulți ambasadori le-a expirat termenul de activitate, noi nu-i rechemăm până când nu vor veni ambasadorii noi, nu putem, iertați-mi expresia, decapita misiunile noastre diplomatice. Se vor reține acolo până când noii ambasadori vor intra în funcții.”